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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Всех посетителей ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону внезапно вывели на улицу

Всех посетителей ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону внезапно вывели на улицу

11 июня 2024, 15:01
Фото: Яндекс.Карты
Всех посетителей ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону внезапно вывели на улицу
В Ростове-на-Дону во вторник, 11 июня, всех посетителей в торговом центре «Талер» попросили покинуть территорию комплекса, сообшили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что во всех помещениях торгового центра в дневное время выключился свет. Из-за этого посетителей начали выводить на улицу.

По какой причине отключилось электричество, остается загадкой. В данный момент горожане стоят возле входа в ТЦ и ждут возможности вернуться.

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11 июня, всех посетителей в торговом центре «Талер» попросили покинуть территорию комплекса11 июня, всех посетителей в торговом центре «Талер» попросили покинуть территорию комплекса
11 июня, всех посетителей в торговом центре «Талер» попросили покинуть территорию комплекса
Фото: ВК «Ростов Главный»

Добавим, что официальной информации об этом не поступало.

Ранее в полиции Ростова рассказали, из-за чего экстренно эвакуировали поликлинику МВД.

До этого кафе эвакуировали на Волкова в Ростове-на-Дону из-за пожара.

Читайте также о том, как ТЦ «Талер» эвакуировали в Ростове из-за взрыва на трансформаторе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Свет#ТЦ Талер
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