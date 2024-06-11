Всех посетителей ТЦ «Талер» в Ростове-на-Дону внезапно вывели на улицу

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
Они рассказали, что во всех помещениях торгового центра в дневное время выключился свет. Из-за этого посетителей начали выводить на улицу.
По какой причине отключилось электричество, остается загадкой. В данный момент горожане стоят возле входа в ТЦ и ждут возможности вернуться.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало.
Ранее в полиции Ростова рассказали, из-за чего экстренно эвакуировали поликлинику МВД.
До этого кафе эвакуировали на Волкова в Ростове-на-Дону из-за пожара.
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