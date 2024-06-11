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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростовская область страдает от нашествия саранчи

Зоолог Евсюков рассказал о массовом нашествии саранчи в Ростовской области

11 июня 2024, 09:43
Фото: Pxhere
Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростовская область страдает от нашествия саранчи
Саранча присутствует и в Ростовской области, и в Краснодарском крае. Размножается она обычно в низинах рек, там, где влажная почва, сообщил RostovGazeta зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что в соцсетях обсуждается видео ролик, на котором туча саранчи движется со стороны Калмыкии в Ростовскую область. Эксперты уверены, что дополнительные ветра в сторону Донского края, помогут саранче добраться до нас. Тогда это обернется потерями урожая.

«Озимые пострадают вряд ли, поскольку они уже начали подсыхать. Саранча, как правило, поедает сочную растительность, и она, конечно же, может пострадать», — отмечает Александр Евсюков.
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Зоолог добавляет, что ежегодное нашествие саранчи на Ростовскую область, стало, к сожалению, частым явлением.

«В Советские годы был контроль. Существовала сеть станций защиты растений, которая, в том числе, контролировала распространение вредителей и пыталась предупреждать вспышки численности. Но это удавалось не всегда», — комментирует собеседник.

По словам эксперта, уничтожать вредителей намного проще на ранних стадиях развития — не летающих личинок.

«Уничтожить взрослую саранчу, в принципе, тоже возможно. Но это будет сложнее и дороже», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, стоит ли ждать роста цен из-за заморозков, которые нанесли серьезный урон посевам Ростовской области.

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