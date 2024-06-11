Зоолог Евсюков рассказал о массовом нашествии саранчи в Ростовской области

Напомним, что в соцсетях обсуждается видео ролик, на котором туча саранчи движется со стороны Калмыкии в Ростовскую область. Эксперты уверены, что дополнительные ветра в сторону Донского края, помогут саранче добраться до нас. Тогда это обернется потерями урожая.