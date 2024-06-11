Зоолог Евсюков рассказал о массовом нашествии саранчи в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Напомним, что в соцсетях обсуждается видео ролик, на котором туча саранчи движется со стороны Калмыкии в Ростовскую область. Эксперты уверены, что дополнительные ветра в сторону Донского края, помогут саранче добраться до нас. Тогда это обернется потерями урожая.
«Озимые пострадают вряд ли, поскольку они уже начали подсыхать. Саранча, как правило, поедает сочную растительность, и она, конечно же, может пострадать», — отмечает Александр Евсюков.
Зоолог добавляет, что ежегодное нашествие саранчи на Ростовскую область, стало, к сожалению, частым явлением.
«В Советские годы был контроль. Существовала сеть станций защиты растений, которая, в том числе, контролировала распространение вредителей и пыталась предупреждать вспышки численности. Но это удавалось не всегда», — комментирует собеседник.
По словам эксперта, уничтожать вредителей намного проще на ранних стадиях развития — не летающих личинок.
«Уничтожить взрослую саранчу, в принципе, тоже возможно. Но это будет сложнее и дороже», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, стоит ли ждать роста цен из-за заморозков, которые нанесли серьезный урон посевам Ростовской области.