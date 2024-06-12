Александр Ищенко: для достоверной информации в интернете нужны нормативные рычаги

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Участники обсудили влияние цифровой среды на молодые умы, сделали утреннюю разминку с олимпийским чемпионом, и поделились секретами сохранения молодости и здоровья.
Основную часть слушателей составили представители Молодежного донского парламента, волонтеры и общественники. Роль модератора досталась председателю общероссийского общественного движения «Стройная Россия» Ольге Ванатовой.
Основной темой диалога стали вопросы информационной безопасности в образовательном пространстве, а также здоровье детей в цифровую эпоху. Спикеры делились своими мнениями, выступали с докладами и прислушивались к молодежи.
Как отметила сенатор Ирина Рукавишникова, в День России было решено пообщаться с молодежью не только о здоровом образе жизни, но и о здоровой информационной среде.
— Это одна из самых актуальных тем, так как интернет сегодня становится не только помощником и советчиком, но и порой приводит к неприятным последствиям. В интернете распространяется достаточно много информации. Одна часть контролируется государством, другая — запрещена и блокируется. Но есть и так называемый сегмент деструктивного контента. Когда мы получаем информацию, но не можем определить, насколько она полезна. Зачастую речь идет об образовательном и медицинском контенте. Большинство таких рекомендаций не отвечают требованиям и уже тем более их авторы не несут ответственности за последствия. А статистика говорит о том, что последствия бывают серьезные, — сказала Ирина Рукавишникова.
Сенатор добавила, что в процессе обсуждения данной проблемы с молодежью и именитыми врачами, которые также приняли участие в мероприятии, собравшиеся пришли к двум выводам. Первым стала обязательная маркировка контента, то есть, кто именно дает рекомендации, любитель или профессионал. Это должно быть отражено на странице контента. Также в процессе дискуссии прозвучало предложение создать проверенные достоверные платформы, где педагоги и психологи могли бы размещать свою информацию, которая была бы подкреплена не только знаниями, но и государственными стандартами, а пользователи могли бы ей доверять.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко пояснил, что встреча на природе в праздничный день не случайна.
— Задача — показать пример правильного отношения к своей жизни, к жизни страны, к ее развитию. Одним из аспектов такого правильного отношения к жизни является цифровая гигиена. Сегодня в интернете очень много продуктов и предложений, но никто не может гарантировать достоверность того, что предлагается в цифровой среде. Государство не может не взять на себя ответственность и не регулировать эти вопросы. Ведь мы зачастую сталкиваемся с различными негативными ситуациями, когда псевдо врачи, псевдо ученые предлагают нашей молодежи такие методы, которые не только наносят ущерб здоровью, но и приводят к трагическим последствиям, — поделился Александр Ищенко.
Спикер донского парламента подчеркнул, что задача встречи, не вводить запретительные меры, а дать достоверную информацию. А для того, чтобы она была в интернете, нужны нормативные законодательные рычаги.