Александр Ищенко: для достоверной информации в интернете нужны нормативные рычаги

— Это одна из самых актуальных тем, так как интернет сегодня становится не только помощником и советчиком, но и порой приводит к неприятным последствиям. В интернете распространяется достаточно много информации. Одна часть контролируется государством, другая — запрещена и блокируется. Но есть и так называемый сегмент деструктивного контента. Когда мы получаем информацию, но не можем определить, насколько она полезна. Зачастую речь идет об образовательном и медицинском контенте. Большинство таких рекомендаций не отвечают требованиям и уже тем более их авторы не несут ответственности за последствия. А статистика говорит о том, что последствия бывают серьезные, — сказала Ирина Рукавишникова.