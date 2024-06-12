Алексей Логвиненко открыл Дом юннатов в ростовском зоопарке

В Ростов инициатива пришла в 1923 году. Когда учитель природоведения Владимир Вильгельмович Кегель школы №3 им. С. М. Буденного открыл кружок любителей природы. Вместе с педагогом ученики обустроили живой уголок, который стал быстро разрастаться и потребовал отдельного здания. Так и появился ростовский зоосад, который официально открыли 26 июня 1927 года. Теперь история вернулась на свои круги.