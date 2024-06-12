Алексей Логвиненко открыл Дом юннатов в ростовском зоопарке

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:52
Сегодня здесь, в торжественной обстановке, глава городской администрации открыл Дом юннатов.
Глава городской администрации пояснил, что открытие Дома юннатов для ростовского зоопарка более чем знаковое событие, так как его становление начиналось именно с юннатского движения и маленького живого уголка.
Движение юных натуралистов появилось в России 15 июня 1918 года. Его инициатором стал по инициативе революционера подпольщика, врача Ивана Васильевича Русакова. Первая станция юных натуралистов открылась в бывшей купеческой даче в Сокольниках и через некоторое время стала называться Центральной станцией юннатов.
В Ростов инициатива пришла в 1923 году. Когда учитель природоведения Владимир Вильгельмович Кегель школы №3 им. С. М. Буденного открыл кружок любителей природы. Вместе с педагогом ученики обустроили живой уголок, который стал быстро разрастаться и потребовал отдельного здания. Так и появился ростовский зоосад, который официально открыли 26 июня 1927 года. Теперь история вернулась на свои круги.
Как говорит глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в Доме юннатов, открытом 12 июня текущего года, ребята смогут получить экологическое образование и воспитание, узнать больше о природе, и научиться ответственности за судьбу своих питомцев.
— В 1923 году первым жителем уголка живой природы стала сухопутная черепаха, о которой юные натуралисты заботились много лет. Поэтому символичным, спустя целый век, будет снова поселить в Доме юннатов эту удивительную рептилию, — сказал Алексей Логвиненко.
Глава администрации города добавил, что за время своей работы кружок юннатов накопил немало достижений. С историей становления и целями кружка можно ознакомиться в книге «Продолжая традиции», презентация которой прошла в рамках открытия Дома юннатов спустя столетие.
По словам Алексея Логвиненко, открытие Дома юннатов лишь новая страница в истории ростовского зоопарка. К его 100-летию также планируется открыть новый львятник и журавлятник. Их проекты уже готовы, и депутатский корпус города поддержит данную инициативу, чтобы Ростовский зоопарк с каждым годом становился только лучше.