rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Алексей Логвиненко открыл Дом юннатов в ростовском зоопарке

Алексей Логвиненко открыл Дом юннатов в ростовском зоопарке

12 июня 2024, 12:50
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
12 июня праздничные мероприятия проходят во всех районах донской столицы. Отпраздновали День России и в любимом месте отдыха ростовчан — зоопарке.

Сегодня здесь, в торжественной обстановке, глава городской администрации открыл Дом юннатов.

Глава городской администрации пояснил, что открытие Дома юннатов для ростовского зоопарка более чем знаковое событие, так как его становление начиналось именно с юннатского движения и маленького живого уголка.

Движение юных натуралистов появилось в России 15 июня 1918 года. Его инициатором стал по инициативе революционера подпольщика, врача Ивана Васильевича Русакова. Первая станция юных натуралистов открылась в бывшей купеческой даче в Сокольниках и через некоторое время стала называться Центральной станцией юннатов.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

В Ростов инициатива пришла в 1923 году. Когда учитель природоведения Владимир Вильгельмович Кегель школы №3 им. С. М. Буденного открыл кружок любителей природы. Вместе с педагогом ученики обустроили живой уголок, который стал быстро разрастаться и потребовал отдельного здания. Так и появился ростовский зоосад, который официально открыли 26 июня 1927 года. Теперь история вернулась на свои круги.

Как говорит глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в Доме юннатов, открытом 12 июня текущего года, ребята смогут получить экологическое образование и воспитание, узнать больше о природе, и научиться ответственности за судьбу своих питомцев.

— В 1923 году первым жителем уголка живой природы стала сухопутная черепаха, о которой юные натуралисты заботились много лет. Поэтому символичным, спустя целый век, будет снова поселить в Доме юннатов эту удивительную рептилию, — сказал Алексей Логвиненко.

Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону

Глава администрации города добавил, что за время своей работы кружок юннатов накопил немало достижений. С историей становления и целями кружка можно ознакомиться в книге «Продолжая традиции», презентация которой прошла в рамках открытия Дома юннатов спустя столетие.

По словам Алексея Логвиненко, открытие Дома юннатов лишь новая страница в истории ростовского зоопарка. К его 100-летию также планируется открыть новый львятник и журавлятник. Их проекты уже готовы, и депутатский корпус города поддержит данную инициативу, чтобы Ростовский зоопарк с каждым годом становился только лучше.

#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Алексей Логвиненко#День России#Дом юннатов#Ростовский зоопарк
Подпишитесь
«Мой ребенок — не такой»: как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят
Сегодня, 11:43
Икры много, а рыбы — мало: ученые усомнились в урожае донской селедки
Сегодня, 11:43
Советы выживальщика из Ростова: что делать, если неожиданно отключили воду
Сегодня, 11:33
В Ростовской области в мае пропали почти 90 человек
Сегодня, 11:28
СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова
Сегодня, 11:25
Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
Сегодня, 11:13
"