Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Бахчевод рассказал, что в этом году значительно увеличилась себестоимость продукции. Семена обходятся почти на 15% дороже, чем в 2023 году. К тому же приходится увеличивать зарплаты работникам, чтобы они не увольнялись. Выплаты выросли в два раза. Так как работать себе в убыток нельзя, цены на урожай вырастут на 10–15 процентов.
Помимо этого на стоимость повлияли заморозки и засуха. В этом году на прилавках будет значительно меньше местных арбузов и дынь.
Сергей Лукьянов отметил, что сейчас в основном продают зарубежную продукцию. Эти дыни и арбузы отдают за 100–150 рублей за килограмм. При том первоначальная стоимость составляет 80 рублей за килограмм.
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