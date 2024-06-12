rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Ростовской области цены на арбузы и дыни вырастут на 15%

Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%

12 июня 2024, 10:04
Фото: pxhere.com
В Ростовской области цены на арбузы и дыни вырастут на 15%

В Ростовской области цены на арбузы и дыни вырастут на 15%

В Ростовской области по ряду причин вырастут цены на арбузы и дыни. Стоимость взлетит на 10%–15%, сообщил донской бахчевод Сергей Лукьянов Donnews.ru.

Бахчевод рассказал, что в этом году значительно увеличилась себестоимость продукции. Семена обходятся почти на 15% дороже, чем в 2023 году. К тому же приходится увеличивать зарплаты работникам, чтобы они не увольнялись. Выплаты выросли в два раза. Так как работать себе в убыток нельзя, цены на урожай вырастут на 10–15 процентов.

Помимо этого на стоимость повлияли заморозки и засуха. В этом году на прилавках будет значительно меньше местных арбузов и дынь.

Стало известно, где в Ростовской области жители могут купить мясо дешевле
Узнать подробнее

Сергей Лукьянов отметил, что сейчас в основном продают зарубежную продукцию. Эти дыни и арбузы отдают за 100–150 рублей за килограмм. При том первоначальная стоимость составляет 80 рублей за килограмм.

Читайте также о том, почему на рынках Ростова килограмм черешни этим летом стоит 1000 рублей.

Читайте также:
Ростовский УФАС не зафиксировал завышения цен на клубникуЦены на картошку в Ростовской области взлетели на 30%Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Цены#Последние новости Ростова на сегодня#Рост цен#Засуха#Бахчеводы#Арбуз#Стоимость#Заморозки
Подпишитесь
«Мой ребенок — не такой»: как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят
Сегодня, 11:43
Икры много, а рыбы — мало: ученые усомнились в урожае донской селедки
Сегодня, 11:43
Советы выживальщика из Ростова: что делать, если неожиданно отключили воду
Сегодня, 11:33
В Ростовской области в мае пропали почти 90 человек
Сегодня, 11:28
СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова
Сегодня, 11:25
Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
Сегодня, 11:13
"