Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%

Бахчевод рассказал, что в этом году значительно увеличилась себестоимость продукции. Семена обходятся почти на 15% дороже, чем в 2023 году. К тому же приходится увеличивать зарплаты работникам, чтобы они не увольнялись. Выплаты выросли в два раза. Так как работать себе в убыток нельзя, цены на урожай вырастут на 10–15 процентов.