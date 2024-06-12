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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

В Ростовской области люди пропадают десятками, а арбузам предрекли «кусачие» цены

В Ростовской области люди пропадают десятками, а арбузам предрекли «кусачие» цены

12 июня 2024, 14:27
Фото: Нейросеть
В Ростовской области люди пропадают десятками, а арбузам предрекли «кусачие» цены
В Ростовской области за месяц пропали десятки человек, могут подорожать арбузы и открылись туры в Запорожскую область, все самое важное, в материале RostovGazeta.

Пропавшие люди

В течение прошлого месяца поступило 89 заявок на поиск пропавших людей. Из них 56 человек были найдены живыми. Еще двое скончались. Кроме того, было найдено семь дезориентированных людей.

В таких случаях поисковики выясняли информацию о родственниках и помогали вернуть пропавших. Еще 12 человек остаются пропавшими, и их поиски продолжаются.

Отдых в Запорожской области

Экскурсионно-туристическая компания Ростовской области включила Бердянск в программу туров выходного дня. По словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, новый маршрут будет полностью безопасным.

Он подчеркнул, что при составлении маршрута для путешествия основное внимание уделялось безопасности и удобству транспортировки. Важным фактором также стало соотношение цены и качества услуг.

Подорожание арбузов

В Ростовской области ожидается повышение цен на арбузы и дыни по нескольким причинам. Согласно информации от местного бахчевода Сергея Лукьянова, цены могут вырасти на 10%–15%.

Бахчеводы в Ростовской области готовятся продавать арбузы и дыни дороже на 15%
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Он рассказал Donnews, что в этом году заметно возросла себестоимость продукции. Семена, например, подорожали почти на 15% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, приходится повышать зарплаты работникам, чтобы они не уходили. Расходы на оплату труда увеличились вдвое. В связи с тем, что невыгодно работать в убыток, ожидается рост цен на урожай на 10–15 процентов.

В дополнение к этому влияние на цены оказали заморозки и засуха. В результате в текущем году на прилавках будет значительно меньше местных арбузов и дынь.

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