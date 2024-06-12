В Ростовской области люди пропадают десятками, а арбузам предрекли «кусачие» цены

Он рассказал Donnews, что в этом году заметно возросла себестоимость продукции. Семена, например, подорожали почти на 15% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, приходится повышать зарплаты работникам, чтобы они не уходили. Расходы на оплату труда увеличились вдвое. В связи с тем, что невыгодно работать в убыток, ожидается рост цен на урожай на 10–15 процентов.