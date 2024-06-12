В Ростовской области люди пропадают десятками, а арбузам предрекли «кусачие» цены

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В течение прошлого месяца поступило 89 заявок на поиск пропавших людей. Из них 56 человек были найдены живыми. Еще двое скончались. Кроме того, было найдено семь дезориентированных людей.
В таких случаях поисковики выясняли информацию о родственниках и помогали вернуть пропавших. Еще 12 человек остаются пропавшими, и их поиски продолжаются.
Экскурсионно-туристическая компания Ростовской области включила Бердянск в программу туров выходного дня. По словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, новый маршрут будет полностью безопасным.
Он подчеркнул, что при составлении маршрута для путешествия основное внимание уделялось безопасности и удобству транспортировки. Важным фактором также стало соотношение цены и качества услуг.
В Ростовской области ожидается повышение цен на арбузы и дыни по нескольким причинам. Согласно информации от местного бахчевода Сергея Лукьянова, цены могут вырасти на 10%–15%.
Он рассказал Donnews, что в этом году заметно возросла себестоимость продукции. Семена, например, подорожали почти на 15% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, приходится повышать зарплаты работникам, чтобы они не уходили. Расходы на оплату труда увеличились вдвое. В связи с тем, что невыгодно работать в убыток, ожидается рост цен на урожай на 10–15 процентов.
В дополнение к этому влияние на цены оказали заморозки и засуха. В результате в текущем году на прилавках будет значительно меньше местных арбузов и дынь.