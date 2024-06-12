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Дорожного подрядчика оштрафовали в Ростовской области на 60 млн рублей

Дорожного подрядчика оштрафовали в Ростовской области на 60 млн рублей

12 июня 2024, 05:10
Фото: rostovgazeta.ru
Дорожного подрядчика оштрафовали в Ростовской области на 60 млн рублей
Арбитражный суд Москвы оставил в силе штраф, наложенный ФАС на ООО «Ростовское ДСУ» в размере 59,4 млн рублей за участие в картельном сговоре с другими дорожными подрядчиками при торгах по государственному контракту на строительство и ремонт дорог на сумму 16 млрд рублей.

Как следует из документов, размещенных в картотеке суда, ООО «Ростовское ДСУ» было оштрафовано Федеральной антимонопольной службой на 59, 4 миллиона рублей за участие в картельном сговоре. Арбитражный суд Москвы подтвердил это решение.

В апреле 2023 года ФАС признала нескольких дорожных подрядчиков, включая «Ростовское ДСУ», виновными в сговоре на тендерах по государственному контракту на ремонт и строительство дорог в Ростовской области, соседней Волгоградской, а также в Адыгее. После этого антимонопольщики наложили штраф на подрядные организации в августе 2023 года.

Изначально «Ростовское ДСУ» оштрафовали на 6,4 миллиарда рублей. Однако, так как эта сумма превышает 4% выручки компании, составляющей 1,4 миллиарда рублей в 2021 году, штраф был снижен до 59,4 миллиона рублей.

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Компания не согласилась с решением ФАС и обратилась в суд. Но судебная инстанция не учла аргументы истца о том, что компания уже была привлечена к административной ответственности за подобные нарушения, и поддержала решение ФАС.

Ранее стало известно, что в Ростовской области по трассе М-4 «Дон» запустили еще один платный участок.

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