Дорожного подрядчика оштрафовали в Ростовской области на 60 млн рублей

В апреле 2023 года ФАС признала нескольких дорожных подрядчиков, включая «Ростовское ДСУ», виновными в сговоре на тендерах по государственному контракту на ремонт и строительство дорог в Ростовской области, соседней Волгоградской, а также в Адыгее. После этого антимонопольщики наложили штраф на подрядные организации в августе 2023 года.