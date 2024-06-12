Дорожного подрядчика оштрафовали в Ростовской области на 60 млн рублей

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
Как следует из документов, размещенных в картотеке суда, ООО «Ростовское ДСУ» было оштрафовано Федеральной антимонопольной службой на 59, 4 миллиона рублей за участие в картельном сговоре. Арбитражный суд Москвы подтвердил это решение.
В апреле 2023 года ФАС признала нескольких дорожных подрядчиков, включая «Ростовское ДСУ», виновными в сговоре на тендерах по государственному контракту на ремонт и строительство дорог в Ростовской области, соседней Волгоградской, а также в Адыгее. После этого антимонопольщики наложили штраф на подрядные организации в августе 2023 года.
Изначально «Ростовское ДСУ» оштрафовали на 6,4 миллиарда рублей. Однако, так как эта сумма превышает 4% выручки компании, составляющей 1,4 миллиарда рублей в 2021 году, штраф был снижен до 59,4 миллиона рублей.
Компания не согласилась с решением ФАС и обратилась в суд. Но судебная инстанция не учла аргументы истца о том, что компания уже была привлечена к административной ответственности за подобные нарушения, и поддержала решение ФАС.
Ранее стало известно, что в Ростовской области по трассе М-4 «Дон» запустили еще один платный участок.