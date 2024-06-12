Гроза, град и ветер до 75 км/ч надвигаются на Ростовскую область

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Днем 12 июня погода на Дону резко испортится. Так, с 11.00 до 13.00 мск местами начнутся мощные ливни и порывистый ветер. МЧС предупреждает, что до конца дня в Ростовской области ожидаются дожди с грозами, град и усиление ветра до 20–23 метров в секунду.
В четверг, 13 июня, непогода будет также бушевать. Предположительно, солнечные, ясные дни вернутся только к 14 июня.
Температура воздуха в эти дни составит до +33 градусов днем и до +21 градуса в ночное время.
До этого в донском регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Всему виной затяжная почвенная засуха.