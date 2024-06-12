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Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

В Ростовской области ожидаются сильные ливни и порывистый ветер

Гроза, град и ветер до 75 км/ч надвигаются на Ростовскую область

12 июня 2024, 07:30
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ожидаются сильные ливни и порывистый ветер

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области из-за гроз

В Ростовской области ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. Непогода будет держаться несколько дней, сообщает местный МЧС России.

Днем 12 июня погода на Дону резко испортится. Так, с 11.00 до 13.00 мск местами начнутся мощные ливни и порывистый ветер. МЧС предупреждает, что до конца дня в Ростовской области ожидаются дожди с грозами, град и усиление ветра до 20–23 метров в секунду.

В четверг, 13 июня, непогода будет также бушевать. Предположительно, солнечные, ясные дни вернутся только к 14 июня.

Температура воздуха в эти дни составит до +33 градусов днем и до +21 градуса в ночное время.

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До этого в донском регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Всему виной затяжная почвенная засуха.

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