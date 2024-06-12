Гроза, град и ветер до 75 км/ч надвигаются на Ростовскую область

Днем 12 июня погода на Дону резко испортится. Так, с 11.00 до 13.00 мск местами начнутся мощные ливни и порывистый ветер. МЧС предупреждает, что до конца дня в Ростовской области ожидаются дожди с грозами, град и усиление ветра до 20–23 метров в секунду.