Икры много, а рыбы — мало: ученые усомнились в урожае донской селедки

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Проведенный мониторинг показал, что сейчас завершаются нерестовые миграции первой волны сельди. Было отмечено довольно большое количество икры этих видов рыб, чего обычно не бывает в придонных слоях.
Однако, низкий объем сбросов воды из Цимлянского водохранилища не дает надежды на высокий урожай.
Ранее стало известно, что начало промыслового вылова осетра может быть положено в 2030 году. Власти отмечают, что восстановление популяции не быстрый процесс, поэтому придется ждать.
До этого шемаю убрали из Красной книги в области.
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