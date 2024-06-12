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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Ученые призвали не надеяться на высокий урожай икры донской сельди

Икры много, а рыбы — мало: ученые усомнились в урожае донской селедки

12 июня 2024, 11:43

Ученые призвали не надеяться на высокий урожай икры донской сельди

В Ростовской области низкие попуски воды из Цимлянского водохранилища не дадут получить высокий урожай икры сельди, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ ВНИРО.

Проведенный мониторинг показал, что сейчас завершаются нерестовые миграции первой волны сельди. Было отмечено довольно большое количество икры этих видов рыб, чего обычно не бывает в придонных слоях.

Однако, низкий объем сбросов воды из Цимлянского водохранилища не дает надежды на высокий урожай.

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Ранее стало известно, что начало промыслового вылова осетра может быть положено в 2030 году. Власти отмечают, что восстановление популяции не быстрый процесс, поэтому придется ждать.

До этого шемаю убрали из Красной книги в области.

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