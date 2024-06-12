«Мой ребенок — не такой»: как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят

Зависимых чаще всего привозят именно родители — это не оговорка, а статистическая истина. Эдуард объясняет это психологической незрелостью аддиктов и отсутствием рядом других взрослых ответственных людей. Дело в том, что в качестве романтических партнеров и друзей наркоманы зачастую выбирают похожих на себя незрелых личностей, либо еще более неустойчивых и психологически слабых людей.