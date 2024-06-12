«Мой ребенок — не такой»: как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Важную роль в лечении наркозависимых играют реабилитационные центры. Там аддиктам (людям с наркотической зависимостью — прим.ред.) помогают не только побороть зависимость, но и вернуться к нормальной жизни без нее. Как устроена работа рехабов, какими путями туда попадают люди и какую помощь получают, рассказал RostovGazeta консультант по химической зависимости из Батайска, директор реабилитационного центра Эдуард Гладких.
Эдуарду 26 лет. О наркотиках и последствиях зависимости от них он знает на собственном опыте. Впервые запрещенные вещества он попробовал в четвертом классе. С зависимостью он боролся почти 11 лет. Попал в рехаб — сначала как пациент.
Реабилитационный центр помог Эдуарду вылечиться и вернуться к нормальной жизни. Молодой человек получил образование. Он решил помочь другим побороть недуг и стал консультантом по химической зависимости.
Эдуард объясняет, что консультант обязательно сам должен пройти полный курс программы реабилитации, в течение определенного времени не употреблять наркотики и постоянно проходить обучение.
Помимо консультантов по химической зависимости, в реабилитационных центрах работают наркологи, психиатры, психологи-гештальтисты. Эдуард рассказывает, что в некоторые рехабы иногда приходят тарологи и астрологи, но доверия к магам у зависимых зачастую нет.
«Никто их не слушает. У них [зависимых — прим.ред.] презрение сразу работает к таким людям, потому что они в это не верят. За свою жизнь наркоманы со стольким столкнулись, что какая-то удача, чудеса — это уже не про них. Про них — только практика и результат. Если они результат видят, они будут что-то пробовать. Гарантии нужны, скажем так, потому что зависимые все — хитрые», — объясняет собеседник.
Эдуард рассказывает, что подавляющее число зависимых в реабилитационные центры привозят родители.
«Родители последние узнают, что ребенок наркоман. Соседи говорят, друзья говорят, все говорят. А родители становятся в позицию: „Мой ребенок не такой“. Отрицают. И когда уже бежать от этого нельзя, они в панике ищут рехабы», — приводит свой опыт наблюдений собеседник.
Он добавляет, что есть несколько вариантов, как человека привозят в центр.
«Первый вариант — если зависимый, скажем так, „комнатный“ — употребляет на те деньги, что ему дает мама или на те, что он дома украдет. Тогда ему родители говорят: „Ты либо едешь, либо остаешься без денег“. И поскольку наркоман к самостоятельной жизни не приучен (они же все большие дети) он соглашается. Второй вариант — его везут в рехаб обманом. Якобы прокапаться или на консультацию. Вот одного вообще привезли якобы в „сауну к проституткам“. Есть те, кто добровольно хотят, но это один из ста, наверное», — подытожил эксперт.
Зависимых чаще всего привозят именно родители — это не оговорка, а статистическая истина. Эдуард объясняет это психологической незрелостью аддиктов и отсутствием рядом других взрослых ответственных людей. Дело в том, что в качестве романтических партнеров и друзей наркоманы зачастую выбирают похожих на себя незрелых личностей, либо еще более неустойчивых и психологически слабых людей.
Эдуард рассказывает, что стоимость проживания в реабилитационных центрах варьируется от 30 до сотни тысяч рублей в месяц. При этом он не советует выбирать дешевые варианты. Как правило, работа с пациентами там неэффективна и ведется небольшим числом специалистов.
«В среднем, если реабилитация стоит 50 тысяч рублей, это нормально. Если 70 тысяч рублей — возможно, ты переплачиваешь за красивую картинку», — рассказывает эксперт.
И иногда недобросовестные реабилитационные центры могут «тянуть» из родственников деньги на разные мелкие нужды. Например, попросить две тысячи рублей за то, чтобы резидент вышел заняться спортом на площадке или прогулялся в магазин.
Зачастую реабилитационные центры строят за городом, подальше от шумного центра. Рехаб выглядит как обыкновенный большой частный дом. Резиденты, как называют там зависимых, живут в комнатах от четырех до восьми человек.
Для наркозависимых создают строгое расписание. Они рано встают, организованно завтракают, делают зарядку, убирают, затем ходят на процедуры и групповые занятия, общаются с консультантами. За нарушения предусмотрены взыскания — физический труд или выполнение дополнительных психологических заданий и тестов.
Эдуард объясняет, что цель реабилитационного центра — не создать комфортные условия для наркомана, а сделать так, чтобы у него появилась мотивация поскорее вылечиться и вернуться к нормальной жизни.
В некоторых рехабах действуют группы для созависимых. Туда приходят близкие родственники наркоманов, чтобы научиться не вступать с ними в отношения «жертва — спасатель».
Все реабилитационные центры подразделяются на открытые и закрытые. Первые — резидент может покинуть в любой момент. В закрытых нужно находиться и проходить лечение строго определенное время, обозначенное в договоре. Его заключают три стороны: реабилитационный центр, зависимый и его близкий родственник, например, родитель или супруг.
Открытые учреждения, как правило, дороже закрытых, хотя и менее эффективны в борьбе с зависимостью. Платить большую сумму там нужно из-за того, что специалистам сложнее удержать аддикта и мотивировать его получать лечение и помощь.
«В закрытых центрах ребята приучаются к дисциплине. В открытых центрах все строится на осознанности. Там с людьми работать сложнее. Он [зависимый — прим. ред.] захотел — ушел», — подытоживает эксперт.
Лечение в реабилитационном центре — лишь первая ступень на пути к жизни без зависимости. Велик риск, что даже после рехаба аддикт снова начнет принимать наркотики.
Эдуард рассказывает, что при грамотном лечении наркомана обучат навыкам осознанности и адаптации к жизни без наркотиков. Некоторое время после выхода из реабилитационного центра он должен посещать группы для зависимых, записывать свой прогресс по программе «12 шагов» и постоянно учиться.
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При этом, по словам чиновников, численность вставших на учет наркоманов в регионе сокращается. Тем не менее действующих мер пропаганды здорового образа жизни не хватает. Пока главными задачами называют борьбу с «аптечной наркоманией» и профилактическую работу с подростками.