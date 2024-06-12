Названы вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублей

На втором месте рейтинга оказалась вакансия водителя с правами категории С. За управление грузовым автомобилем более 3,5 тонны работодатели обещают от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Первое место занимают менеджеры по продажам. Согласно исследованию, специалистам этого профиля готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.