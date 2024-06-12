Названы вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Исследовательский центр портала проанализировал большое количество вакансий и определил наиболее высокооплачиваемые из них. Так, в Ростове-на-Дону от 100 тысяч рублей в месяц готовы платить инженерам-проектировщикам слаботочных систем, директорам магазинов, а также мастерам строительно-монтажных работ.
На втором месте рейтинга оказалась вакансия водителя с правами категории С. За управление грузовым автомобилем более 3,5 тонны работодатели обещают от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Первое место занимают менеджеры по продажам. Согласно исследованию, специалистам этого профиля готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.
Ранее стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты.