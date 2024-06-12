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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Стали известны, самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове-на-Дону

Названы вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублей

12 июня 2024, 13:24
Фото: pxhere.com
Стали известны, самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове-на-Дону

Самые высокие зарплаты в Ростове оказались у инженеров и водителей грузовиков

В топ самых высокооплачиваемых вакансий Ростова-на-Дону вошли пять профессий. Специалистам рейтинга предлагают заработок от 150 тысяч рублей в месяц, сообщает SuperJob.

Исследовательский центр портала проанализировал большое количество вакансий и определил наиболее высокооплачиваемые из них. Так, в Ростове-на-Дону от 100 тысяч рублей в месяц готовы платить инженерам-проектировщикам слаботочных систем, директорам магазинов, а также мастерам строительно-монтажных работ.

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На втором месте рейтинга оказалась вакансия водителя с правами категории С. За управление грузовым автомобилем более 3,5 тонны работодатели обещают от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Первое место занимают менеджеры по продажам. Согласно исследованию, специалистам этого профиля готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты.

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