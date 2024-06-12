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Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

Рыбаки в Ростовской области заявили об отсутствии клева четвертые сутки

«Рыба бастует»: ростовчане заявили об отсутствии клева четвертые сутки

12 июня 2024, 16:16
Фото: pxhere.com

Рыбаки в Ростовской области заявили об отсутствии клева четвертые сутки

В Ростовской области с конца прошлой недели не получается поймать ни одной рыбы, сообщил местный житель в соцсетях.

Он рассказал, что в воскресенье приехал на рыбалку в Старочеркасск. Однако до сих пор не может похвастаться своим уловом.

«По сегодняшнее утро, полный ноль. У соседей также», — говорится в публикации. В комментариях пользователи попытались найти причину такой ситуации.

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«С тех пор как там начали строить мост, рыба оттуда ушла и приходить, по всей видимости, не собирается. Итог один, ехать туда смысла нет», — заявили ростовчане.

«Что же такое, бастует рыба. Очень часто там такая беда, что рыба не клюет», — жалуются рыбаки.

Другие заявили, что причина может быть в погоде.

Ранее змее удалось поймать больше рыбы, чем рыбаку в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мост#Рыбалка#Старочеркасск#Рыбаки
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