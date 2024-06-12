«Рыба бастует»: ростовчане заявили об отсутствии клева четвертые сутки

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Он рассказал, что в воскресенье приехал на рыбалку в Старочеркасск. Однако до сих пор не может похвастаться своим уловом.
«По сегодняшнее утро, полный ноль. У соседей также», — говорится в публикации. В комментариях пользователи попытались найти причину такой ситуации.
«С тех пор как там начали строить мост, рыба оттуда ушла и приходить, по всей видимости, не собирается. Итог один, ехать туда смысла нет», — заявили ростовчане.
«Что же такое, бастует рыба. Очень часто там такая беда, что рыба не клюет», — жалуются рыбаки.
Другие заявили, что причина может быть в погоде.
Ранее змее удалось поймать больше рыбы, чем рыбаку в Ростовской области.