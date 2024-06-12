СК затребовал доклад после смерти выпавшей из автобуса девочки в Ростове

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Следком поступило сообщение, что в мае 10-летняя девочка выпала на дорогу из автобуса. На Буденновском у транспорта внезапно открылись двери.
Пострадавшая получила травму головы и через некоторое время скончалась. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Теперь Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования. Эту ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее огромная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за аварии с такси.
До этого водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы.