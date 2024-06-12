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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

СК затребовал доклад после смерти выпавшей из автобуса девочки в Ростове

СК затребовал доклад после смерти выпавшей из автобуса девочки в Ростове

12 июня 2024, 13:26
Фото: pxhere.com
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад после ДТП с гибелью ребенка, сообщает Инфоцентр СК РФ.

В Следком поступило сообщение, что в мае 10-летняя девочка выпала на дорогу из автобуса. На Буденновском у транспорта внезапно открылись двери.

Пострадавшая получила травму головы и через некоторое время скончалась. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Теперь Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования. Эту ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее огромная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за аварии с такси.

До этого водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Доклад#СК
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