СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Напомним, что молодая спортсменка приехала на соревнования в Каспийск в феврале 2024 года. Девушка занималась тайским боксом и почти всегда одерживала победу, но в тот раз потерпела поражение. В расстроенных чувствах она без телефона отправилась на прогулку по берегу моря, после чего бесследно пропала. Родители до сих пор не теряют надежды отыскать дочь.
В среду, 12 июня, стало известно о том, что Центральный аппарат СКР изучит дело пропавшей спортсменки Анны Цомартовой. Поиски девушки длятся уже четыре месяца.
«Расследование по данному факту находится на контроле в центральном аппарате ведомства и осуществляется следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан. Главой ведомства дано поручение Главному следственному управлению СК России изучить уголовное дело и то, как продвигается следствие», — сказано в сообщении.
Ранее мать девушки Диана Цомартова смогла добиться приема в Кремле, она записалась в приемную президента.