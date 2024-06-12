СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова

Напомним, что молодая спортсменка приехала на соревнования в Каспийск в феврале 2024 года. Девушка занималась тайским боксом и почти всегда одерживала победу, но в тот раз потерпела поражение. В расстроенных чувствах она без телефона отправилась на прогулку по берегу моря, после чего бесследно пропала. Родители до сих пор не теряют надежды отыскать дочь.