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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова

СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова

12 июня 2024, 11:25
Фото: t.me/anntsomartova
СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова
Следственный комитет РФ изучит дело о загадочном исчезновении спортсменки Анны Цомартовой из Ростова, сообщает ведомство.

Напомним, что молодая спортсменка приехала на соревнования в Каспийск в феврале 2024 года. Девушка занималась тайским боксом и почти всегда одерживала победу, но в тот раз потерпела поражение. В расстроенных чувствах она без телефона отправилась на прогулку по берегу моря, после чего бесследно пропала. Родители до сих пор не теряют надежды отыскать дочь.

В среду, 12 июня, стало известно о том, что Центральный аппарат СКР изучит дело пропавшей спортсменки Анны Цомартовой. Поиски девушки длятся уже четыре месяца.

«Расследование по данному факту находится на контроле в центральном аппарате ведомства и осуществляется следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан. Главой ведомства дано поручение Главному следственному управлению СК России изучить уголовное дело и то, как продвигается следствие», — сказано в сообщении.

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Ранее мать девушки Диана Цомартова смогла добиться приема в Кремле, она записалась в приемную президента.

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