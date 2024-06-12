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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Советы выживальщика: что делать ростовчанам, если отключили воду

Советы выживальщика из Ростова: что делать, если неожиданно отключили воду

12 июня 2024, 11:33
Фото: Unsplash
Советы выживальщика: что делать ростовчанам, если отключили воду

Ростовский выживальщик Фаткулин рассказал, как протянуть без воды пару дней

Сезонное отключение горячей воды — дело дончанам привычное. Жителям некоторых районов везет меньше. Так, на Каширской и 2-й Краснодарской во время ремонта труб ГВС, рабочие повредили трубы с холодной водой, жильцы на сутки оказались без воды и вынуждены были стоять в очереди к цистерне.

Ростовский выживальщик Тимур Фаткулин дал несколько советов ростовчанам на случай длительного отключения воды.

«Если вы живете в районе, где часто отключают воду, то иметь несколько пятилитровок набранной воды про запас просто необходимо. Это касается даже тех, в чьих районах с водой все хорошо. Заранее аварийное отключение предугадать невозможно и сколько оно продлится — тоже», — рекомендует эксперт.

Тимур Фаткулин советует максимально экономить имеющуюся воду: отложить мытье посуды и купание, если это не необходимо.

«Разделите воду на несколько емкостей: одна для умывания, еще одна для мытья рук и еще одна для других нужд или про запас. Если в доме нет совсем никакой воды — соблюдать личную гигиену помогут влажные салфетки и сухие шампуни», — добавляет эксперт.

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Если в доме нет совсем никакой воды — соблюдать личную гигиену помогут влажные салфетки и сухие шампуниЕсли в доме нет совсем никакой воды — соблюдать личную гигиену помогут влажные салфетки и сухие шампуни
Если в доме нет совсем никакой воды — соблюдать личную гигиену помогут влажные салфетки и сухие шампуни
Фото: 1MI

Во время отсутствия воды выживальщик советует питаться продуктами, не требующими приготовления.

«Тратить воду, которой мало или почти нет на пельмени глупо. В идеале нужно есть то, что даже не запачкает посуду. Если воду не дадут в течении нескольких дней, а такое бывает, когда она пропадает не по вине коммунальщиков, а из-за проблемных соседей, то посуда рано или поздно закончится», — отмечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что две улицы Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей.

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