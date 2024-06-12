Советы выживальщика из Ростова: что делать, если неожиданно отключили воду

«Тратить воду, которой мало или почти нет на пельмени глупо. В идеале нужно есть то, что даже не запачкает посуду. Если воду не дадут в течении нескольких дней, а такое бывает, когда она пропадает не по вине коммунальщиков, а из-за проблемных соседей, то посуда рано или поздно закончится», — отмечает эксперт.