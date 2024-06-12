Советы выживальщика из Ростова: что делать, если неожиданно отключили воду

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Ростовский выживальщик Тимур Фаткулин дал несколько советов ростовчанам на случай длительного отключения воды.
«Если вы живете в районе, где часто отключают воду, то иметь несколько пятилитровок набранной воды про запас просто необходимо. Это касается даже тех, в чьих районах с водой все хорошо. Заранее аварийное отключение предугадать невозможно и сколько оно продлится — тоже», — рекомендует эксперт.
Тимур Фаткулин советует максимально экономить имеющуюся воду: отложить мытье посуды и купание, если это не необходимо.
«Разделите воду на несколько емкостей: одна для умывания, еще одна для мытья рук и еще одна для других нужд или про запас. Если в доме нет совсем никакой воды — соблюдать личную гигиену помогут влажные салфетки и сухие шампуни», — добавляет эксперт.
Во время отсутствия воды выживальщик советует питаться продуктами, не требующими приготовления.
«Тратить воду, которой мало или почти нет на пельмени глупо. В идеале нужно есть то, что даже не запачкает посуду. Если воду не дадут в течении нескольких дней, а такое бывает, когда она пропадает не по вине коммунальщиков, а из-за проблемных соседей, то посуда рано или поздно закончится», — отмечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что две улицы Ростова оставили без холодной воды из-за ремонта труб с горячей.