Туристов из Ростова будут вывозить на отдых в Запорожскую область

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
У местных туроператоров появится новый маршрут для отдыха. У жителей Ростовской области появится возможность отдохнуть в южном городе Бердянске Запорожской области. Тур будет называться «Азовская волна. Выходные в Бердянске».
Глава области отметил, что при выборе маршрута для путешествия прежде всего ориентировались на безопасность и транспортную доступность. Также немаловажным критерием стало соотношение цены и качества.
Ранее турагент рассказал, что опасность не остановит ростовчан от отдыха. Жители донской столицы не откажутся от поездок в Крым, даже из-за беспилотников.