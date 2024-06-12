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Турагентство Дона включило Запорожскую область в программу отдыха

Туристов из Ростова будут вывозить на отдых в Запорожскую область

12 июня 2024, 07:15
Фото: pxhere.com
Турагентство Дона включило Запорожскую область в программу отдыха
Туристическая компания Ростовской области внесла Запорожскую область в программу отдыха. Новый маршрут будет полностью безопасным, сообщает глава нового региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

У местных туроператоров появится новый маршрут для отдыха. У жителей Ростовской области появится возможность отдохнуть в южном городе Бердянске Запорожской области. Тур будет называться «Азовская волна. Выходные в Бердянске».

Глава области отметил, что при выборе маршрута для путешествия прежде всего ориентировались на безопасность и транспортную доступность. Также немаловажным критерием стало соотношение цены и качества.

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Ранее турагент рассказал, что опасность не остановит ростовчан от отдыха. Жители донской столицы не откажутся от поездок в Крым, даже из-за беспилотников.

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