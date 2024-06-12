Уголовное дело грозит вандалу, закрасившему старинную рекламу на доме в Ростове

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Напомним, что вандалы закрасили часть исторически ценного граффити. На старинном доме на Газетном переулке была нанесена дореволюционная реклама. Ее обнаружили еще в 2017 году после реставрации.
Местный комитет по охране ОКН написал заявление в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Представители ведомства считают, что у данного деяния есть признаки преступления, предусмотренного статьей 243 УК РФ — уничтожение или повреждение объектов культурного наследия.
Отметим, что нарушителям может грозить до шести лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону можно освоить спортивную экскурсию. Корреспонденты RostovGazeta рассказали о велопрогулке по историческим местам города.