Уголовное дело грозит вандалу, закрасившему старинную рекламу на доме в Ростове

Неделю назад в Ростове-на-Дону неизвестные закрасили дореволюционную рекламу, которая находилась на стенах «Доходного дома И. П. Палеева». По этому поводу было направлено заявление в полицию, сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.