В Ростове-на-Дону запустят сезонный пригородный поезд до Ейска

Жители Ростова-на-Дону смогут доехать до Ейска на сезонном пригородном поезде, который начнет курсировать с 15 июня. Пассажиры смогут воспользоваться им по выходным. В субботу и воскресенье он отбывает от донской столицы в 07.54 мск и прибывает в Ейск в 11.35 мск. Дорога занимает чуть больше двух часов. Обратный рейс отправляется в 19.09 мск. Прибытие на вокзал Ростов-Пригородный назначено на 22.03 мск.