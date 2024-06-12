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В Ростове-на-Дону запустят сезонный пригородный поезд до Ейска

В Ростове-на-Дону запустят сезонный пригородный поезд до Ейска

12 июня 2024, 07:17
Фото: Pxhere.com
В Ростове-на-Дону запустят сезонный пригородный поезд до Ейска
Из Ростова в Ейск можно будет снова добраться на пригородном поезде. Сезонный маршрут откроется уже с 15 июня, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Жители Ростова-на-Дону смогут доехать до Ейска на сезонном пригородном поезде, который начнет курсировать с 15 июня. Пассажиры смогут воспользоваться им по выходным. В субботу и воскресенье он отбывает от донской столицы в 07.54 мск и прибывает в Ейск в 11.35 мск. Дорога занимает чуть больше двух часов. Обратный рейс отправляется в 19.09 мск. Прибытие на вокзал Ростов-Пригородный назначено на 22.03 мск.

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Билет с полным тарифом обойдется в 486 рублей.

Отметим, что отменят состав 29 сентября.

Ранее стало известно, когда запустят поезда из Ростова в Крым через новые регионы.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Азовское море#РЖД#Ейск#Поезд#Последние новости Ростова на сегодня#Путешествие#Поездка на поезде#СКЖД
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