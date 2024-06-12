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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Ростове полицейские задержали плачущую женщину возле дома на Нариманова

В Ростове полиция задержал рыдающую женщину у рухнувшего дома на Нариманова

12 июня 2024, 09:23
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове полицейские задержали плачущую женщину возле дома на Нариманова
Сотрудники полиции задержали женщину возле аварийного дома на Нариманова в Ростове-на-Дону, сообщает местный телеграм-канал.

12 июня около дома на Нариманова, 72/3 в Ростове-на-Дону заметили представителей правоохранительных органов. Они окружили женщину, которая плакала и кричала на всю улицу.

Автор видеоролика сообщил, что она является жильцом рухнувшего в январе дома. Женщина хотела забрать свои вещи, которые остались в квартире пятиэтажки, вход в которую заблокирован и запрещен из-за возможности дальнейшего обрушения.

В Ростове полицейские задержали плачущую женщину возле дома на Нариманова
Видео: rostovgazeta.ru
Ветер снес забор, которым обнесли разрушенный дом на Нариманова в Ростове
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Местные жители возмущены, что мародеров так не ловят, как людей, потерявших свой дом.

«У людей без того горе. Они лишились практически всего, что нажили. Еще и такой стресс испытать пришлось. Будто рецидивиста удалось поймать», — комментирует подписчица.

На опубликованном видео сотрудники правоохранительных органов общаются с плачущей женщиной. Действительно ли ее задержали, пока неизвестно. Официального сообщения об инциденте от ГУ МВД России по Ростовской области не поступало. Редакция RostovGazeta направила запрос.

Напомним, в конце января 2024 года пятиэтажка начала резко разрушаться, в одной из квартир обвалилось перекрытие. Люди покинули свои квартиры даже без верхней одежды, бросив все свои вещи. Поздним вечером часть дома обрушилась. Никто не пострадал.

Власти запретили входить в дом и выставили ограждения, а двери и окна забили. Большинство из бывших жильцов так и не смогли забрать вещи. 9 мая инициативная группа наримановцев пошла на штурм здания и устроила потасовку с полицией.

Ранее министр строительства Ростовской области заявил о сносе дома на Нариманова.

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