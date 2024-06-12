В Ростове полиция задержал рыдающую женщину у рухнувшего дома на Нариманова

Напомним, в конце января 2024 года пятиэтажка начала резко разрушаться, в одной из квартир обвалилось перекрытие. Люди покинули свои квартиры даже без верхней одежды, бросив все свои вещи. Поздним вечером часть дома обрушилась. Никто не пострадал.