rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Ростовской области мотоциклист сбил 5-летнего ребенка

В Ростовской области мотоциклист сбил пятилетнего ребенка

12 июня 2024, 08:27
Фото: УГИБДД России по Ростовской области
В Ростовской области мотоциклист сбил 5-летнего ребенка
ДТП произошло в хуторе Морозово Ростовской области. Водитель мотоцикла наехал на маленького ребенка, сообщает региональное УГИБДД.

11 июня около 17.30 мск на улице Школьной в хуторе Морозово Волгодонского района Ростовской области 34-летний водитель мотоцикла «Иж Юпитер 5» сбил малыша. По предварительным данным, пятилетний ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. Мотоциклист не успел среагировать и наехал на маленького пешехода.

Ребенку понадобилась медицинская помощь и его увезли в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Читайте также о том, как из-за неаккуратного вождения в аварии пострадал младенец.

До этого произошло смертельное ДТП по вине мотоциклиста. Двое водителей погибли, а один находится в тяжелом состоянии.

Читайте также:
Машина улетела в кювет: двух детей госпитализировали с трассы в Ростовской областиВ Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницыВтороклассницу нашли мертвой в лесополосе в Ростовской области
#Регина Симакова#Ростовская область#Дети#ДТП#Ребенок#Мотоцикл#УГИБДД#Пострадавший ребенок#Наезд#Происшествия
Подпишитесь
Зоолог Евсюков рассказал о массовом нашествии саранчи в Ростовской области
Вчера, 09:43
Врач призвал ростовчан перестать употреблять в пищу яичную скорлупу
Вчера, 05:20
Турагент заявил, что ростовчане не откажутся от отдыха в Крыму из-за беспилотников
Вчера, 05:23
Аномальная жара и грозы обрушатся на Ростовскую область
Вчера, 08:35
Владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области
Вчера, 08:52
Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения для НКО
Вчера, 12:39
"