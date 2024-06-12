В Ростовской области мотоциклист сбил пятилетнего ребенка

11 июня около 17.30 мск на улице Школьной в хуторе Морозово Волгодонского района Ростовской области 34-летний водитель мотоцикла «Иж Юпитер 5» сбил малыша. По предварительным данным, пятилетний ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. Мотоциклист не успел среагировать и наехал на маленького пешехода.