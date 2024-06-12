В Ростовской области мотоциклист сбил пятилетнего ребенка

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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11 июня около 17.30 мск на улице Школьной в хуторе Морозово Волгодонского района Ростовской области 34-летний водитель мотоцикла «Иж Юпитер 5» сбил малыша. По предварительным данным, пятилетний ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. Мотоциклист не успел среагировать и наехал на маленького пешехода.
Ребенку понадобилась медицинская помощь и его увезли в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
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До этого произошло смертельное ДТП по вине мотоциклиста. Двое водителей погибли, а один находится в тяжелом состоянии.