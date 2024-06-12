В Ростовской области расформируют пять судов

Упразднение также коснулось Целинского, Орловского и Мартыновского районного суда. Дела, которые рассматривались в этих трех судах передадут и распределят между Егорлыкским, Пролетарским и Семикаракорским районными судами. Изменения начнут действовать 11 июля этого года.