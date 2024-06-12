В Ростовской области расформируют пять судов

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Депутаты местного Законодательного собрания внесли поправки в областной закон «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Ростовской области». Нововведения повлекут за собой расформирование пяти судов южного региона.
Так, планируется упразднить Сальский городской суд и Песчанокопский районный суд. На их базе появится Сальский районный суд. Изменения вступят в силу после назначения на должности двух третей от необходимого количества судей.
Упразднение также коснулось Целинского, Орловского и Мартыновского районного суда. Дела, которые рассматривались в этих трех судах передадут и распределят между Егорлыкским, Пролетарским и Семикаракорским районными судами. Изменения начнут действовать 11 июля этого года.
Ранее сообщалось, что председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов может занять аналогичную должность в Ростовской области.