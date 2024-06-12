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Updated Сегодня, 06:24

В Ростовской области расформировали пять судов

В Ростовской области расформируют пять судов

12 июня 2024, 06:22
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области расформировали пять судов
11 июня в Ростовской области приняли решение упразднить сразу пять судов. Соответствующие поправки депутаты внесли в областной закон, сообщается на сайте Заксобрания донского региона.

Депутаты местного Законодательного собрания внесли поправки в областной закон «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Ростовской области». Нововведения повлекут за собой расформирование пяти судов южного региона.

Так, планируется упразднить Сальский городской суд и Песчанокопский районный суд. На их базе появится Сальский районный суд. Изменения вступят в силу после назначения на должности двух третей от необходимого количества судей.

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Упразднение также коснулось Целинского, Орловского и Мартыновского районного суда. Дела, которые рассматривались в этих трех судах передадут и распределят между Егорлыкским, Пролетарским и Семикаракорским районными судами. Изменения начнут действовать 11 июля этого года.

Ранее сообщалось, что председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов может занять аналогичную должность в Ростовской области.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Суд#Законодательное Собрание#Упразднение судов#Изменения
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