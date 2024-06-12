В Ростовской области в мае пропали почти 90 человек

Так, за прошлый месяц поступило 89 заявок на поиск людей. Из них 56 человек найдены живыми. Еще двоих удалось обнаружить, но они были уже мертвы. Помимо этого находили семь дезориентированных человек. В таком случае сотрудники отряда выясняли информацию о родственниках и возвращали пропавшего. Еще 12 человек до сих пор не найдены, их поиски продолжаются.