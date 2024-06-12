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Published Сегодня, 11:28

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В Ростовской области в мае пропали больше почти 90 человек

В Ростовской области в мае пропали почти 90 человек

12 июня 2024, 11:28
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в мае пропали больше почти 90 человек
В Ростовской области за май текущего года пропали более 89 человек. Статистическими данными поделился местный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Так, за прошлый месяц поступило 89 заявок на поиск людей. Из них 56 человек найдены живыми. Еще двоих удалось обнаружить, но они были уже мертвы. Помимо этого находили семь дезориентированных человек. В таком случае сотрудники отряда выясняли информацию о родственниках и возвращали пропавшего. Еще 12 человек до сих пор не найдены, их поиски продолжаются.

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Ранее полиция и волонтеры на протяжении месяца искали в Ростове девушку, которая пропала при загадочных обстоятельствах.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Волонтеры#Помощь#Поиск людей#Поисковый отряд#Пропавшие люди#Происшествия
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