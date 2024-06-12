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Жителя Ростовской области, забившего женщину кувалдой заключат под стражу

В СИЗО отправили жителя Ростовской области, забившего сожительницу кувалдой

12 июня 2024, 09:59
Фото: pxhere.com
Жителя Ростовской области, забившего женщину кувалдой заключат под стражу
Жителя Ростовской области заключат пол стражу в рамках уголовного дела о жестоком убийстве сожительницы. Суд удовлетворил ходатайство, сообщил местный СКР.

Суд удовлетворил заявление следователя об избрании меры пресечения для фигуранта уголовного дела. Мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве, отправили в СИЗО.

Ему уже предъявили обвинение.

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Напомним, что вечером 10 июня житель мужчина после ссоры на почве ревности избил сожительницу, привязал ее тросом к машине и протащил до леса. Приехав на место, он ударил женщину кувалдой, после чего пытался спрятать тело.

Ранее экс-замначальника отдела МВД на Дону осудили за покрывательство браконьеров.

До этого стало известно, что в Ростовской области ищут мужчину с винтовкой за стрельбу по человеку.

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