В СИЗО отправили жителя Ростовской области, забившего сожительницу кувалдой

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Суд удовлетворил заявление следователя об избрании меры пресечения для фигуранта уголовного дела. Мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве, отправили в СИЗО.
Ему уже предъявили обвинение.
Напомним, что вечером 10 июня житель мужчина после ссоры на почве ревности избил сожительницу, привязал ее тросом к машине и протащил до леса. Приехав на место, он ударил женщину кувалдой, после чего пытался спрятать тело.
Ранее экс-замначальника отдела МВД на Дону осудили за покрывательство браконьеров.
До этого стало известно, что в Ростовской области ищут мужчину с винтовкой за стрельбу по человеку.