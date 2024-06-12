rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Водитель погиб в аварии с трактором в Ростовской области

Водитель погиб в аварии с трактором в Ростовской области

12 июня 2024, 12:03
Фото: pxhere.com
В Ростовской области столкновение легкового автомобиля с трактором привело к гибели человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в вечернее время в Сальском районе. Водитель «ВАЗ-21150» ехал из села Новый Егорлык в направлении Романовки.

Он не соблюдал дистанцию и протаранил трактор с бочкой прицепной поливомоечной. После столкновения от полученных травм скончался водитель легковой машины.

Огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом»
Узнать подробнее

В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также о том, как водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы.

До этого молодая женщина скончалась под Ростовом, потеряв сознание во время движения.

Кроме того, в регионе пассажир Hyundai погиб в аварии, связанной со столкновением с деревом.

Читайте также:
Огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом»Движение парализовало между Ростовом и Таганрогом из-за жесткого ДТПВ Ростовской области пассажир Hyundai погиб в ДТП после столкновения с деревом
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#УГИБДД#Трактор#Происшествия
Подпишитесь
«Мой ребенок — не такой»: как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят
Сегодня, 11:43
Икры много, а рыбы — мало: ученые усомнились в урожае донской селедки
Сегодня, 11:43
Советы выживальщика из Ростова: что делать, если неожиданно отключили воду
Сегодня, 11:33
В Ростовской области в мае пропали почти 90 человек
Сегодня, 11:28
СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова
Сегодня, 11:25
Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
Сегодня, 11:13
"