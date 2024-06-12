Водитель погиб в аварии с трактором в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Авария произошла в вечернее время в Сальском районе. Водитель «ВАЗ-21150» ехал из села Новый Егорлык в направлении Романовки.
Он не соблюдал дистанцию и протаранил трактор с бочкой прицепной поливомоечной. После столкновения от полученных травм скончался водитель легковой машины.
В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.
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До этого молодая женщина скончалась под Ростовом, потеряв сознание во время движения.
Кроме того, в регионе пассажир Hyundai погиб в аварии, связанной со столкновением с деревом.