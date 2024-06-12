Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Днем 12 июня в Ростове-на-Дону жильцы дома на Нариманова, 72/3 пытались прорваться на территорию здания и сломали забор. На место прибыли полицейские и службы ЖКХ. Сейчас коммунальщики заделывают дыры в ограждении.
Сотрудники правоохранительных органов отметили, что никого не задерживали. Людей просто отпустили.
Напомним, что в январе этого года пятиэтажка частично разрушилась. Люди в спешке покинули свои квартиры. Пришлось бросить все имущество и даже животных. Пострадавших не было.
Власти ввели запрет на вход в здание. Так как жильцы дома пытались собственными силами проникнуть в дом и забрать свои вещи, по периметру установили заборы, заколотили двери и окна.
Ранее в Ростове полиция задержала рыдающую женщину у рухнувшего дома на Нариманова.