rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор

Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор

12 июня 2024, 11:13
Фото: rostovgazeta.ru
Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
В Ростове-на-Дону возле дома на Нариманова, 72/3 жильцы пытались пробить забор, который огораживает аварийное здание, сообщил корреспондент RostovGazeta с места события.

Днем 12 июня в Ростове-на-Дону жильцы дома на Нариманова, 72/3 пытались прорваться на территорию здания и сломали забор. На место прибыли полицейские и службы ЖКХ. Сейчас коммунальщики заделывают дыры в ограждении.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что никого не задерживали. Людей просто отпустили.

Власти рассказали, когда снесут разрушенный дом на Нариманова, 72/3 в Ростове
Узнать подробнее
В Ростове «наримановцы» пытались прорвали забор, ограждающий разваленный дом
Видео: rostovgazeta.ru

Напомним, что в январе этого года пятиэтажка частично разрушилась. Люди в спешке покинули свои квартиры. Пришлось бросить все имущество и даже животных. Пострадавших не было.

Власти ввели запрет на вход в здание. Так как жильцы дома пытались собственными силами проникнуть в дом и забрать свои вещи, по периметру установили заборы, заколотили двери и окна.

Ранее в Ростове полиция задержала рыдающую женщину у рухнувшего дома на Нариманова.

Читайте также:
Ветер снес забор, которым обнесли разрушенный дом на Нариманова в РостовеВ Ростове полиция задержал рыдающую женщину у рухнувшего дома на НаримановаВооруженные силовики прибыли к дому на Нариманова, 72/3 в Ростове
#Регина Симакова#Общество#Город#Видео#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Улица Нариманова#Забор#Нариманова#Обрушение дома на Нариманова в Ростове-на-Дону#Штурм
Подпишитесь
«Мой ребенок — не такой»: как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят
Сегодня, 11:43
Икры много, а рыбы — мало: ученые усомнились в урожае донской селедки
Сегодня, 11:43
Советы выживальщика из Ростова: что делать, если неожиданно отключили воду
Сегодня, 11:33
В Ростовской области в мае пропали почти 90 человек
Сегодня, 11:28
СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова
Сегодня, 11:25
"