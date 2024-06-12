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Жители поселка под Анапой выступили против забора детского лагеря на пляже

Жители поселка под Анапой выступили против забора детского лагеря на пляже

12 июня 2024, 08:50
Фото: pxhere.com/ru
Жители поселка под Анапой выступили против забора детского лагеря на пляже
Руководство детского лагеря «Смена» в поселке Сукко под Анапой построило забор на единственном пляже и наняло охрану Росгвардии, что вызвало протесты жителей, которые считают это нарушением их права на свободный доступ к морю, сообщает издание «Новые известия».

Частный детский лагерь «Смена» в поселке Сукко под Анапой второй год подряд является причиной протестов у местных жителей и отдыхающих из-за забора на пляже, который был установлен руководством лагеря в обход законодательства в области охраны природы.

Пляж в Сукко, хоть и небольшой, но очень популярный, особенно среди отдыхающих с детьми. Отделенный от остального побережья горами, он имеет мелкую гальку и отличается глубиной моря уже на расстоянии 10 метров от берега. Изначально на пляже хватало места для всех, но после постройки забора руководством лагеря, проход на пляж стал доступен только через длинный и узкий проход.

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Проблема с забором началась еще в прошлом году, когда он был построен и затем разрушен сильным штормом. В этом году, как пишут «Новые известия», руководство лагеря решило снова восстановить забор, не учитывая протесты жителей и требования закона.

Несоблюдение законов и ограждение пляжей влияет не только на права людей на доступ к воде, но также угрожает безопасности. Отсутствие возможности пройти на пляж или наличие заграждений в местах уреза воды может создать серьезные проблемы в случае несчастного случая.

Люди, недовольные ситуацией, могут обратиться в Черноморскую прокуратуру с жалобами на незаконные ограждения. Пляжи должны быть общедоступными для всех граждан, а руководство лагерей и санаториев должно обеспечить безопасность своих посетителей без ущемления прав других людей.

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