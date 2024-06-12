Жители поселка под Анапой выступили против забора детского лагеря на пляже

Пляж в Сукко, хоть и небольшой, но очень популярный, особенно среди отдыхающих с детьми. Отделенный от остального побережья горами, он имеет мелкую гальку и отличается глубиной моря уже на расстоянии 10 метров от берега. Изначально на пляже хватало места для всех, но после постройки забора руководством лагеря, проход на пляж стал доступен только через длинный и узкий проход.