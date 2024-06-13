Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

Агентство оценивало рейтинг банка, исходя из его позиции в банковской отрасли и учитывая диверсификацию бизнеса банка. При этом акционерные риски продолжают оцениваться как минимальные, оценка управления банка повышена в связи с продолжающейся интеграцией с материнским банком, в том числе и относительно стандартов корпоративного управления и управления рисками.