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Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

Агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие»

13 июня 2024, 16:27
Фото: Изображение Midjourney
Рейтинговое агентство НКР («Национальные Кредитные Рейтинги») подтвердило кредитный рейтинг банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) на уровне AA+.ru со стабильным прогнозом.

Агентство оценивало рейтинг банка, исходя из его позиции в банковской отрасли и учитывая диверсификацию бизнеса банка. При этом акционерные риски продолжают оцениваться как минимальные, оценка управления банка повышена в связи с продолжающейся интеграцией с материнским банком, в том числе и относительно стандартов корпоративного управления и управления рисками.

По оценкам НКР, ожидается улучшение оценок склонности к риску, фондирования и ликвидности до конца года по мере миграции бизнеса на баланс материнского банка. Вероятность экстраординарной поддержки «Открытия» со стороны бенефициара оценена как высокая.

В своем заключении НКР полагает, что трансформация бизнеса «Открытия» не приведет к колебаниям базовой оценки собственной кредитоспособности до конца 2024 года.

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