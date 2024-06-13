Более 350 млн рублей потратят на освещение Южного подъезда к Ростову-на-Дону

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Работы пройдут на участке федеральной трассы А-135 «Южный подъезд к Ростову-на-Дону». Его протяженность составляет 10 километров.
Подрядчика выбирали в рамках открытого конкурса, победителем стала компания «Реконэнерго». Она согласилась выполнить работы за 356 миллионов рублей.
Это организация из Воронежской области, которую зарегистрировали в 2001 году. Согласно данным системы «Спарк», ее прибыль в 2023 году составила 454 миллиона рублей.
«Пройдут работы по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Запланирована реконструкция стационарного электрического освещения на автомобильной дороге», — сказано в сообщении.
Ранее дорожного подрядчика оштрафовали в Ростовской области на 60 миллионов рублей.