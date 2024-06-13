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Более 350 млн рублей потратят на освещение Южного подъезда к Ростову-на-Дону

Более 350 млн рублей потратят на освещение Южного подъезда к Ростову-на-Дону

13 июня 2024, 08:15
Фото: Государственная компания «Автодор» / для иллюстрации
Компания из Воронежской области проведет работы по реконструкции освещения на Южном подъезде к Ростову-на-Дону, говорится в материалах Госзакупок.

Работы пройдут на участке федеральной трассы А-135 «Южный подъезд к Ростову-на-Дону». Его протяженность составляет 10 километров.

Подрядчика выбирали в рамках открытого конкурса, победителем стала компания «Реконэнерго». Она согласилась выполнить работы за 356 миллионов рублей.

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Это организация из Воронежской области, которую зарегистрировали в 2001 году. Согласно данным системы «Спарк», ее прибыль в 2023 году составила 454 миллиона рублей.

«Пройдут работы по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Запланирована реконструкция стационарного электрического освещения на автомобильной дороге», — сказано в сообщении.

Ранее дорожного подрядчика оштрафовали в Ростовской области на 60 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Реконструкция#Освещение
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