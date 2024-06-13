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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Что происходит с курсом доллара в ростовских банках после новых западных санкций

Доллар по 140 рублей? Что происходит в банках Ростовской области 13 июня

13 июня 2024, 14:34
Фото: Aleksandr Popov/Unsplash
Что происходит с курсом доллара в ростовских банках после новых западных санкций

Банки Ростова стали продавать доллары почти по 100 рублей 13 июня

Российские СМИ и источники сообщают о почти двухкратном росте курса доллара в ближайшие дни. Корреспондент RostovGazeta проверил, как обстоят дела с куплей-продажей валюты в региональных подразделениях банков днем 13 июня.

Крупные перестановки на валютном рынке связаны с новыми санкциями США против Московской биржи. С 13 июня она больше не может проводить операции с долларом.

Официальный курс доллара на сайте Центробанка составляет 89,0214 рублей.

Издание «NGS.RU» сообщает, что Росбанк якобы утром 13 июня предлагал 140,6 рубля за покупку доллара, а продать валюту был готов за 42,3 рубля в сервисе «Росбанк-Онлайн».

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Корреспондент RostovGazeta посетил сайт Росбанка около 13 часов 13 июня и увидел уже совсем цифры. В данный момент купить доллар можно за 92 рубля, а продать — за 76 рублей.

Схожую картину мы увидели и в других популярных банках.

Так, банк «Центр-инвест» покупает доллар США по 88,75 рубля, а продает при этом почти на 22 рубля дороже — по 98,70.

Банк «ВТБ» на официальном сайте предлагает такие расценки: покупка доллара осуществляется за 91 рубль, а продажа — ровно на 3 рубля дороже.

По данным портала Bankiros.ru, который предоставляет сравнительные курсы валюты в банках Ростова-на-Дону, повышенный курс наблюдается во многих финансовых организациях, однако разрыв между куплей и продажей редко превышает два десятка рублей.

Закрытие торгов на Мосбирже не мешает банкам покупать и продавать валюту. Однако некоторые банки на своих официальных ресурсах уточняют, что валютные курсы могут отличаться в онлайн-сервисах и разных офисах банка могут отличаться.

Ранее RostovGazeta писала о том, что известно о санкциях США против Мосбиржи.

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#Анна Ивченко#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Санкции#Экономическая ситуация#Курс доллара#Доллар
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