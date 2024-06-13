Дорога на море станет в пять раз быстрее

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С каждым годом наблюдается все больше рост грузопотока, соединяющего Юг и Север России. После закрытия южных аэропортов, трасса М-4 «Дон» стала еще более востребованной. Ситуация обострилась в 2023 году, когда число легковых автомобилей увеличилось на 6%, а грузовых — на 9%. Интенсивность движения достигала 43,5 тыс. машин в сутки. Эксперты насчитали более 5 тысяч квадратных метров ям. Плохое дорожное покрытие увеличивало время в пути и часто приводило к авариям, вызывая множество негативных отзывов. Причем даже служебный автомобиль губернатора Ростовской области Василия Голубева дважды пробил колеса на этом участке дороги.
За масштабную реконструкцию отрезка автомобильного пути, проходящего по северу Ростовской области от г. Каменск-Шахтинский до границы с Воронежской областью взялась компания ДАДС (АО «Донаэродорстрой» — входящая в ассоциацию «Группа строительных компаний Дон»).
Работы включали в себя демонтаж старых элементов дороги и укладку нового дорожного покрытия, установление нового барьерного ограждения, дорожных знаков и защитных ограждений. С 907 по 925 км дороги проезжая часть была расширена до шести полос, что существенно улучшило пропускную способность.
В ходе реконструкции были использованы современные инновационные технологии и материалы. В их числе технология Superpave, которая позволяет точно подобрать битум по шкале PG Grade и обеспечить высокую прочность и долговечность дорожного покрытия. Важно отметить, что в Ростовской области эту технологию освоил только «ДАДС». Для улучшения прочностных характеристик применена полимер-модифицирующая добавка Эладорм, которая значительно увеличивает межремонтные сроки эксплуатации дороги. Добавка разработана на базе исследований Института химической физики им. Н. Н. Семенова РАН при содействии специалистов ООО «НТС».
Особое внимание было уделено внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением, которая охватывает 70% траектории участка. Благодаря проведенным работам этот участок дороги стал более комфортным, скоростным и безопасным. Ремонтники успели провести реконструкцию полотна к летнему сезону отпусков, когда большое количество отдыхающих отправляются на юг на собственных автомобилях. По последним данным, озвученным на ПМЭФ турпоток на юг России по трассе М-4 «Дон» оценивается в 7 млн человек, многие из которых проедут в том числе и по участку 777-933 км.
Кроме того, о важности трассы М-4 «Дон» на полях ПМЭФ говорил и Президент России Владимир Путин. По его словам, транспортный коридор Север-Юг может превратиться в востребованный международный коридор, по которому будет осуществляться доставка грузов в Азербайджан, потом в Иран и с выходом на берег Персидского залива.