Дорога на море станет в пять раз быстрее

С каждым годом наблюдается все больше рост грузопотока, соединяющего Юг и Север России. После закрытия южных аэропортов, трасса М-4 «Дон» стала еще более востребованной. Ситуация обострилась в 2023 году, когда число легковых автомобилей увеличилось на 6%, а грузовых — на 9%. Интенсивность движения достигала 43,5 тыс. машин в сутки. Эксперты насчитали более 5 тысяч квадратных метров ям. Плохое дорожное покрытие увеличивало время в пути и часто приводило к авариям, вызывая множество негативных отзывов. Причем даже служебный автомобиль губернатора Ростовской области Василия Голубева дважды пробил колеса на этом участке дороги.