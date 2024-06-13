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Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Еще один участок М-4 «Дон» станет платным с 18 июня

Еще один участок М-4 «Дон» станет платным с 18 июня

13 июня 2024, 14:55
Фото: Госкомпания «Автодор»
Еще один участок М-4 «Дон» станет платным с 18 июня
В Ростовской области с 18 июня сделают платным еще один участок на трассе М-4 «Дон», сообщает «Автодор».

Специалисты завершили работы по обустройству трассы с 804 по 933 километры, она стала шестиполосной на участке с 907 по 925-й километры.

Проект был реализован исключительно за счет заемных средств, которые в будущем придется вернуть. В настоящее время участок функционирует в режиме тестирования. Взимание платы начнется с 18 июня, и собранные средства будут направлены на обслуживание дороги.

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Что касается местных жителей, то для них хотят сделать абонементы, которые позволят значительно сократить расходы на проезд. При этом за поездки внутри участка без прохождения пунктов оплаты отдавать деньги не придется.

На участке действует специализированная служба аварийной помощи, чтобы помогать людям при необходимости

Ранее стало известно, что более 350 миллионов рублей потратят на освещение Южного подъезда к Ростову-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автодор
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