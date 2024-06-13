«Хозяйка пока не в курсе»: огромная ветка рухнула на иномарку ее в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Происшествие случилось на улице 8-я Линия в четверг, 13 июня. Здесь на крышу иномарки упала большая ветка.
«Разбито лобовое, помята крыша. Неприятный подарок хозяйке — она еще не в курсе», — написал автор.
Добавим, что официальной информации о происшествии не поступало. В этот день из-за непогоды в регионе также начало топить дороги и улицы в нескольких населенных пунктах, в том числе Белой Калитве, а также в Каменске-Шахтинском. В последнем случае дожди лили несколько часов.
Ранее упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону. Он оказался на проезжей части.
До этого многострадальный дом позапрошлого века рухнул в центре Ростова.