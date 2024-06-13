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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Огромная ветка рухнула на иномарку и смяло ее в Ростове-на-Дону

«Хозяйка пока не в курсе»: огромная ветка рухнула на иномарку ее в Ростове-на-Дону

13 июня 2024, 12:53
Фото: Unsplash/видео тг-канал «это Ростов» / для иллюстрации
Огромная ветка рухнула на иномарку и смяло ее в Ростове-на-Дону

Огромная ветка рухнула на иномарку ее в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону крупная ветка дерева упала на автомобиль, сообщили очевидцы в Telegram.

Происшествие случилось на улице 8-я Линия в четверг, 13 июня. Здесь на крышу иномарки упала большая ветка.

«Разбито лобовое, помята крыша. Неприятный подарок хозяйке — она еще не в курсе», — написал автор.

Многострадальный дом позапрошлого века рухнул в центре Ростова. Что о нем известно?
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Добавим, что официальной информации о происшествии не поступало. В этот день из-за непогоды в регионе также начало топить дороги и улицы в нескольких населенных пунктах, в том числе Белой Калитве, а также в Каменске-Шахтинском. В последнем случае дожди лили несколько часов.

Ранее упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону. Он оказался на проезжей части.

До этого многострадальный дом позапрошлого века рухнул в центре Ростова.

#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Иномарка#Происшествия
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