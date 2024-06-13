«Хозяйка пока не в курсе»: огромная ветка рухнула на иномарку ее в Ростове-на-Дону

Добавим, что официальной информации о происшествии не поступало. В этот день из-за непогоды в регионе также начало топить дороги и улицы в нескольких населенных пунктах, в том числе Белой Калитве, а также в Каменске-Шахтинском. В последнем случае дожди лили несколько часов.