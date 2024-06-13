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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Когда возобновят подачу горячей воды в Ростове

Когда возобновят подачу горячей воды в Ростове

13 июня 2024, 11:35
Фото: Шедеврум / rostovgazeta.ru
Когда возобновят подачу горячей воды в Ростове

Горячая вода вернется во все районы Ростова-на-Дону с 16 июня

В Ростове-на-Дону с 16 июня планируют возобновить подачу горячей воды во всех районах города, сообщает Domostroydon.

В Кировском районе продолжаются работы по модернизации тепловых сетей. Из-за этого отключения горячей воды затронули Университетскую и Максима Горького, а также более 30 строений на Малюгиной. Специалисты приступили к этому проекту с 13 июня.

Планируется восстановить подачу горячей воды к 16 июня до 20:00.

Сроки подачи горячей воды сорвали в центре Ростова-на-Дону
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Также в Западном микрорайоне произведено отключение горячей воды. В центральных районах отключение запланировано с 24 июня на три недели.

В Северном микрорайоне и Темернике ожидается снижение подачи воды.

Ранее сроки возобновления подачи горячей воды сорвали в центре донской столицы.

До этого ученый Дудкин рассказал, какую часть Таганрога поглотит Азовское море.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Горячая вода#Подача воды
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