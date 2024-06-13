Когда возобновят подачу горячей воды в Ростове

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Кировском районе продолжаются работы по модернизации тепловых сетей. Из-за этого отключения горячей воды затронули Университетскую и Максима Горького, а также более 30 строений на Малюгиной. Специалисты приступили к этому проекту с 13 июня.
Планируется восстановить подачу горячей воды к 16 июня до 20:00.
Также в Западном микрорайоне произведено отключение горячей воды. В центральных районах отключение запланировано с 24 июня на три недели.
В Северном микрорайоне и Темернике ожидается снижение подачи воды.
Ранее сроки возобновления подачи горячей воды сорвали в центре донской столицы.
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