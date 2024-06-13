Кусок резины нашла ростовчанка в купленном хлебе

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:03
По ее словам, в купленном продукте оказался кусок резины.
«Хорошо, что не съела, иначе какие были бы последствия», — заявила ростовчанка. Пользователи в комментариях серьезной проблемы в этом не увидели. Они рассказали, что ничего страшного бы не произошло.
«Вообще ничего не случится», — сообщили горожане.
«Этот кусочек резины прошел термическую обработку. Ничего бы не случилось», — заявили местные жители.
Добавим, что официальной информации от производителя по этой ситуации не поступало.
Ранее стало известно, что цены на продукты в Ростовской области могут взлететь на 15%.
До этого появилась информация, что в Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб.