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Published Сегодня, 05:01

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Updated Сегодня, 05:03

Кусок резины нашла ростовчанка в купленном хлебе

Кусок резины нашла ростовчанка в купленном хлебе

13 июня 2024, 05:01
Фото: pxhere.com
Жительница Ростова-на-Дону купила в магазине хлеб и нашла в нем инородный предмет, сообщила она в соцсетях.

По ее словам, в купленном продукте оказался кусок резины.

«Хорошо, что не съела, иначе какие были бы последствия», — заявила ростовчанка. Пользователи в комментариях серьезной проблемы в этом не увидели. Они рассказали, что ничего страшного бы не произошло.

«Вообще ничего не случится», — сообщили горожане.

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«Этот кусочек резины прошел термическую обработку. Ничего бы не случилось», — заявили местные жители.

Добавим, что официальной информации от производителя по этой ситуации не поступало.

Фото: Это Ростов — ТГ

Ранее стало известно, что цены на продукты в Ростовской области могут взлететь на 15%.

До этого появилась информация, что в Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Хлеб#Резина#Инородный предмет
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