Министр образования республики Бенин раскрыла потенциал сотрудничества с Россией

«На данный момент цифровизация в республике проходит на среднем этапе, и поэтому нам важна интеграция. Участие в данном форуме нам позволяет увидеть модернизацию, которая проходит в Российской Федерации, и в дальнейшем укреплять наше сотрудничество», — объяснила министр образования и научных исследований в Бенине.