Министр образования республики Бенин раскрыла потенциал сотрудничества с Россией

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
«В Бенине существует три ступени — это дошкольное образование, среднее школьное и высшее образование. Существует орган, который объединяет все три структуры. Также у нас существует национальный совет по образованию, который их регулирует», — рассказала Элеонора Яи Ладекан.
По ее словам, в Бенине проходит процесс цифровизации, поэтому для республики важен вопрос сотрудничества с Россией в сфере образования, пишет fedpress.ru.
«На данный момент цифровизация в республике проходит на среднем этапе, и поэтому нам важна интеграция. Участие в данном форуме нам позволяет увидеть модернизацию, которая проходит в Российской Федерации, и в дальнейшем укреплять наше сотрудничество», — объяснила министр образования и научных исследований в Бенине.
Элеонора Яи Ладекан также отметила, что сотрудничество с Россией в цифровой сфере имеет потенциал для роста — разработки РФ в IT могут найти широкое применение в республике.
«Мы хотели бы укрепить сотрудничество в цифровой сфере — в том, что касается искусственного интеллекта, цифровой безопасности и продвижения онлайн-платформ для обучения», — заключила она.