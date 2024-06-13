Напротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплекс

В Ростове-на-Дону планируется новая стройка. Так, на публичные слушания был выставлен проект планировки и межевания участка недалеко от стадиона «Труд». Площадь территории составляет 6,53 гектара, земля расположена в границах улиц Нансена и Шеболдаева. Там инвестор собирается построить 25-этажный жилой комплекс.