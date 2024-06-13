Напротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплекс

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
В Ростове-на-Дону планируется новая стройка. Так, на публичные слушания был выставлен проект планировки и межевания участка недалеко от стадиона «Труд». Площадь территории составляет 6,53 гектара, земля расположена в границах улиц Нансена и Шеболдаева. Там инвестор собирается построить 25-этажный жилой комплекс.
Речь идет о территории в границах проспекта Ленина, 81-85, улицы Шеболдаева, 4-6-ГСК «Гидротехник» — школа № 69.
Помимо высотных домов, инвестор намерен возвести детский сад на 60 мест, помещения медорганизации, парковку на 513 автомобилей и другие объекты.
Слушания завершатся до 5 июля.