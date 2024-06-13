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Posted Сегодня, 20:06

Published Сегодня, 20:06

Modified Сегодня, 20:14

Updated Сегодня, 20:14

Напротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплекс

Напротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплекс

13 июня 2024, 20:06
Фото: Шедеврум
Напротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплекс
В Ростове на публичные слушания выставлен проект планировки и межевания участка в границах проспекта Ленина и улицы Шеболдаева, где планируется строительство многоэтажного жилого дома, соответствующая документация размещена на сайте городских властей.

В Ростове-на-Дону планируется новая стройка. Так, на публичные слушания был выставлен проект планировки и межевания участка недалеко от стадиона «Труд». Площадь территории составляет 6,53 гектара, земля расположена в границах улиц Нансена и Шеболдаева. Там инвестор собирается построить 25-этажный жилой комплекс.

Напротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплексНапротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплекс
Напротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплекс
Фото: Сервис «Активный ростовчанин»

Речь идет о территории в границах проспекта Ленина, 81-85, улицы Шеболдаева, 4-6-ГСК «Гидротехник» — школа № 69.

Помимо высотных домов, инвестор намерен возвести детский сад на 60 мест, помещения медорганизации, парковку на 513 автомобилей и другие объекты.

Слушания завершатся до 5 июля.

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Ранее стало известно, что власти будут массово изымать гаражи из-за строительства дороги в Ростове.

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