Пенсионеров в Ростове массово разводят на кредиты в салоне мебели

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
По словам Елены, которая попросила изменить имя, услуги на изготовление дивана на заказ, она оплатила под агрессивным воздействием рекламы.
Раздававший рекламные флаеры с обещанием мебели на заказ промоутер последовал за пенсионеркой в крупный продуктовый магазин, где сопровождал пожилую женщину. А после оплаты ею продуктов на кассе, предложил пройтись в салон мебели и выбрать диван.
Салон оказался недалеко — в доме на проспекте Михаила Нагибина, 27. Правда, мебели там не было. Пожилой женщине показали лишь образцы материалов и предложили оформить кредит.
«Цена дивана вышла в 96 тысяч рублей. Это очень дорого», — отмечает Елена.
Однако диван ростовчанке так и не привезли.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.