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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Ростовчанка пожаловалась на фирму, которая обещала изготовить мебель на заказ

Пенсионеров в Ростове массово разводят на кредиты в салоне мебели

13 июня 2024, 15:19
Фото: Pxhere
Ростовчанка пожаловалась на фирму, которая обещала изготовить мебель на заказ
Пенсионерке из Ростова в салоне предложили оформить кредит на покупку дивана, который компания пообещала изготовить на заказ. Однако приобретенную мебель горожанка так и не увидела, о чем сообщила RostovGazeta.

По словам Елены, которая попросила изменить имя, услуги на изготовление дивана на заказ, она оплатила под агрессивным воздействием рекламы.

Раздававший рекламные флаеры с обещанием мебели на заказ промоутер последовал за пенсионеркой в крупный продуктовый магазин, где сопровождал пожилую женщину. А после оплаты ею продуктов на кассе, предложил пройтись в салон мебели и выбрать диван.

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Салон оказался недалеко — в доме на проспекте Михаила Нагибина, 27. Правда, мебели там не было. Пожилой женщине показали лишь образцы материалов и предложили оформить кредит.

«Цена дивана вышла в 96 тысяч рублей. Это очень дорого», — отмечает Елена.

Однако диван ростовчанке так и не привезли.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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