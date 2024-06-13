РЭО: Новосибирская область открыла свыше 1,5 тысячи пунктов приема вторсырья

По информации генерального директора РЭО Дениса Буцаева, карта «Уберу» включает более 65 тысяч пунктов приема вторсырья. Лидирующие позиции по числу пунктов занимают Москва и Подмосковье с 17 788 пунктами, Санкт-Петербург и Ленинградская область с 12 568 пунктами, а также Новосибирская область с 1559 пунктами. Буцаев подчеркнул, что региональные власти оценили карту и начали размещать ее на своих официальных сайтах. Кроме того, карта привлекла и крупные компании. Об этом пишет atas-info.