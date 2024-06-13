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РЭО: Новосибирская область открыла свыше 1,5 тысячи пунктов приема вторсырья

РЭО: Новосибирская область открыла свыше 1,5 тысячи пунктов приема вторсырья

13 июня 2024, 19:21
Фото: 1MI
Москва и Подмосковье возглавили рейтинг регионов с наибольшим количеством пунктов приема вторсырья на интерактивной карте «Уберу» (Uberu) Российского экологического оператора. За ними оказались Санкт-Петербург, Ленинградская и Новосибирская области.

По информации генерального директора РЭО Дениса Буцаева, карта «Уберу» включает более 65 тысяч пунктов приема вторсырья. Лидирующие позиции по числу пунктов занимают Москва и Подмосковье с 17 788 пунктами, Санкт-Петербург и Ленинградская область с 12 568 пунктами, а также Новосибирская область с 1559 пунктами. Буцаев подчеркнул, что региональные власти оценили карту и начали размещать ее на своих официальных сайтах. Кроме того, карта привлекла и крупные компании. Об этом пишет atas-info.

В рейтинге городов по числу пунктов приема на первом месте находится Санкт-Петербург (11 722 пункта), второе место занимает Москва (8123 пункта), а на третьем — Тула (1224 пункта).

Алексей Буров, замгендиректора по цифровизации РЭО, сообщил, что карту «Уберу» загрузили на свои сайты такие регионы, как Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельская, Волгоградская и Курганская области. Он добавил, что другие регионы также активно работают над размещением карты.

Приложение Uberu доступно для скачивания на всех популярных мобильных платформах. Сообщество «Уберу» также ведет Telegram-канал и группу в социальной сети VK.

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