Ростов отметил День России весело, спортивно и познавательно

Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону, в многовековой истории нашей страны было многое, но в любые времена опорой Отечества оставалась крепость духа и единство жителей, а также постоянное стремление сделать свою Родину сильнее и лучше. И сегодня сплоченность общества и его консолидация вокруг президента РФ В. В. Путина позволяют говорить о новом этапе развития России.