Ростов отметил День России весело, спортивно и познавательно

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Ростовские баскетболисты заняли первые места, как среди мужских, так и среди женских команд. Это стало прекрасным подарком Ростову-на-Дону в честь праздника.
И в течение всего дня праздничные мероприятия проходили во всех районах города, включая излюбленные места отдыха ростовчан — зоопарк и парк «Левобережный». Именно здесь побывал в этот день глава администрации города Алексей Логвиненко и лично поздравил ростовчан с праздником.
Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону, в многовековой истории нашей страны было многое, но в любые времена опорой Отечества оставалась крепость духа и единство жителей, а также постоянное стремление сделать свою Родину сильнее и лучше. И сегодня сплоченность общества и его консолидация вокруг президента РФ В. В. Путина позволяют говорить о новом этапе развития России.
Во время посещения ростовского зоопарка Алексей Логвиненко открыл Дом юннатов, вместе с ростовчанам отметил праздник в парке «Левобережный». К слову, в «Левобережном» проходили основные мероприятия праздника.
Стартовала праздничная программа с развертывания 60-метрового флага России, в патриотической акции приняли участие сотни ростовчан: молодежь, школьники, волонтеры, а также участники «Движения первых».
В настоящее время в донской столице в мире и согласии проживают представители 150 национальностей. И на праздничном концерте «Моя огромная семья — Россия» десятки творческих коллективов продемонстрировали свое мастерство и творчество. Порадовали национальным колоритом гостей праздника артисты армянских, узбекских, грузинских и даже корейских танцевальных коллективов.
— Ростовчане еще раз доказали, что наша сплоченность, сила, умение поддерживать друг друга — ключевые условия для сохранения государственности. Участвуя в совместных мероприятиях, особенно понимаешь, что подлинные чувства любви к Отечеству — это истинные ценности, на которых базируется нерушимая сила нашего Отечества, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Апофеозом праздника стало выступление под аккомпанемент свето-музыкального фонтана муниципального концертного казачьего коллектива «Ростов-Дон» с композицией «Береги берега России». Как всегда ярко, мощно и колоритно!
Как отмечают ростовчане, праздник удался.