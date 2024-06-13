Ростовчан шокировали билеты за 800 рублей на поездки на речном «Валдае»

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Наш сотрудник решил протестировать запущенные недавно «Валдаи», которые широко рекламировали власти. Однако, как оказалось, регулярные поездки из Ростова в Азов на нем смогут позволить далеко не все.
Стоимость билетов начинается от 400 рублей в одну сторону, в продаже их не оказалось. Корреспондент рассказал, что пришла большая группа туристов вместе с представителем турфирмы, которым, видимо, и достаются такие билеты.
Пришлось покупать место за 550 рублей, а если хочется прокатиться в выходные, то придется отдать от 800 рублей до 1300 рублей.
«Остаются по 550 рублей, но только по одному месту в ряду. То есть, если ты с кем-то, то уже не поедешь», — говорит корреспондент. Билет за 650 рублей предусматривает место за столиком, рассчитанном на шестерых.
Плюс придется тратиться еще на билеты в обратном направлении.
При этом билет на автобус из Азова в Ростов-на-Дону обошелся в 150 рублей. Однако путь из Ростова в Азов по реке занял не больше 40 минут, а персонал оказался приветливым. Капитан лично встречал и провожал пассажиров «Валдая».
Ранее появились кадры первых минут после столкновения сухогруза с мостом в Ростове.