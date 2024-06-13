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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Ростовчан шокировала цена поездки на речном «Валдае»

Ростовчан шокировали билеты за 800 рублей на поездки на речном «Валдае»

13 июня 2024, 07:48
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчан шокировала цена поездки на речном «Валдае»
В Ростове-на-Дону очень сложно приобрести билеты на речной «Валдай» по приемлемой цене, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Наш сотрудник решил протестировать запущенные недавно «Валдаи», которые широко рекламировали власти. Однако, как оказалось, регулярные поездки из Ростова в Азов на нем смогут позволить далеко не все.

Стоимость билетов начинается от 400 рублей в одну сторону, в продаже их не оказалось. Корреспондент рассказал, что пришла большая группа туристов вместе с представителем турфирмы, которым, видимо, и достаются такие билеты.

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Ростовчан шокировала цена поездки на речном «Валдае»Ростовчан шокировала цена поездки на речном «Валдае»
Ростовчан шокировала цена поездки на речном «Валдае»Ростовчан шокировала цена поездки на речном «Валдае»
Ростовчан шокировала цена поездки на речном «Валдае»
Фото: rostovgazeta.ru

Пришлось покупать место за 550 рублей, а если хочется прокатиться в выходные, то придется отдать от 800 рублей до 1300 рублей.

«Остаются по 550 рублей, но только по одному месту в ряду. То есть, если ты с кем-то, то уже не поедешь», — говорит корреспондент. Билет за 650 рублей предусматривает место за столиком, рассчитанном на шестерых.

Плюс придется тратиться еще на билеты в обратном направлении.

При этом билет на автобус из Азова в Ростов-на-Дону обошелся в 150 рублей. Однако путь из Ростова в Азов по реке занял не больше 40 минут, а персонал оказался приветливым. Капитан лично встречал и провожал пассажиров «Валдая».

Ранее появились кадры первых минут после столкновения сухогруза с мостом в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цена#Валдай#Поездка
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