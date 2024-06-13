Ростовский патронный завод задолжал поставщикам более 14 млн рублей

«Элегия», «Мираопт» и «Автопрофи» судились в заводом еще в прошлом году. Так, «Автопрофи» заключало с ростовским предприятием договор на поставку автомобиля EXEED VX. РПЗ перечислил только 980 тысяч рублей вместо положенных 4,82 миллиона рублей. Компания требовала выплатить остаток суммы и пени.