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Published Сегодня, 17:04

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Updated Сегодня, 17:06

Ростовский патронный завод задолжал поставщикам более 14 млн рублей

Ростовский патронный завод задолжал поставщикам более 14 млн рублей

13 июня 2024, 17:04
Фото: pxhere.com
Ростовский патронный завод задолжал поставщикам более 14 млн рублей
В Арбитражный суд Ростовской области обратились сразу семь компаний-поставщиков с исками о взыскании с Ростовского патронного завода (РПЗ) долги на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, следует из документов в картотеке судебных дел.

Семь компаний, среди которых «Волгаремсервис», «Волтен», «СБСВ-ключавто ХЦ-Ростов», «Арконт Д», «Элегия», «Мираопт» и «Автопрофи», подали в суд на АО «Ростовский патронный завод». Каждому из истцов предприятие задолжало денежные средства.

«Элегия», «Мираопт» и «Автопрофи» судились в заводом еще в прошлом году. Так, «Автопрофи» заключало с ростовским предприятием договор на поставку автомобиля EXEED VX. РПЗ перечислил только 980 тысяч рублей вместо положенных 4,82 миллиона рублей. Компания требовала выплатить остаток суммы и пени.

«Элегия» находилась в похожем положении. Она продала патронному заводу машину OMODA С5 Grey за 6,1 миллиона рублей. Однако предприятие выплатило только часть в размере 498 тысяч рублей.

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«Мираопт» поставил заводу ноутбуки и смартфоны на сумму 249 000 рублей. Ответчик в свою очередь не выполнил условия договора. Однако дело не получило развития и его закрыли.

«Волгаремсервис», «Волтен», «СБСВ-ключавто ХЦ-Ростов» и «Арконт Д» уже судились в этом году.

«Арконт Д» поставил авто «УАЗ Пикап» на сумму 3,8 миллиона рублей. Завод оплатил только 989 500 рублей.

«Волтен» и «Волгоремсервис» тоже выиграли суды о задолженности по договору поставки. Первый затребовал 984,5 тысячи рублей, второй — на 486 тысяч рублей. Что именно компании поставляли заводу, не указано.

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