Ростовский патронный завод задолжал поставщикам более 14 млн рублей

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Семь компаний, среди которых «Волгаремсервис», «Волтен», «СБСВ-ключавто ХЦ-Ростов», «Арконт Д», «Элегия», «Мираопт» и «Автопрофи», подали в суд на АО «Ростовский патронный завод». Каждому из истцов предприятие задолжало денежные средства.
«Элегия», «Мираопт» и «Автопрофи» судились в заводом еще в прошлом году. Так, «Автопрофи» заключало с ростовским предприятием договор на поставку автомобиля EXEED VX. РПЗ перечислил только 980 тысяч рублей вместо положенных 4,82 миллиона рублей. Компания требовала выплатить остаток суммы и пени.
«Элегия» находилась в похожем положении. Она продала патронному заводу машину OMODA С5 Grey за 6,1 миллиона рублей. Однако предприятие выплатило только часть в размере 498 тысяч рублей.
«Мираопт» поставил заводу ноутбуки и смартфоны на сумму 249 000 рублей. Ответчик в свою очередь не выполнил условия договора. Однако дело не получило развития и его закрыли.
«Волгаремсервис», «Волтен», «СБСВ-ключавто ХЦ-Ростов» и «Арконт Д» уже судились в этом году.
«Арконт Д» поставил авто «УАЗ Пикап» на сумму 3,8 миллиона рублей. Завод оплатил только 989 500 рублей.
«Волтен» и «Волгоремсервис» тоже выиграли суды о задолженности по договору поставки. Первый затребовал 984,5 тысячи рублей, второй — на 486 тысяч рублей. Что именно компании поставляли заводу, не указано.
Ранее завод ростовского олигарха Саввиди продали на Украине за 2,5 млн долларов