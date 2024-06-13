Шестиполосный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Автодорога М-4 «Дон» играет ключевую роль в обеспечении транспортного сообщения между Центральной Россией и южными регионами, включая Черноморское и Азовское побережье.
На обновленном участке трассы с 804-го по 933-й км, соответствующему первой технической категории, значительно увеличили пропускную способность дороги в донском регионе. Это сделает поездки к Черному морю быстрее и комфортнее, что особенно важно в летний туристический сезон.
На 130-километровом отрезке трассы действует служба аварийных комиссаров, готовая в любое время суток оказывать помощь всем нуждающимся.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону запустят сезонный пригородный поезд до Ейска.