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Шестиполосный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Ростовской области

Шестиполосный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Ростовской области

13 июня 2024, 08:08
Фото: Государственная компания «Автодор»
Шестиполосный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Ростовской области
В Ростовской области завершились работы по обновлению 130 километров трассы М-4 «Дон», сообщили в правительстве России.

Автодорога М-4 «Дон» играет ключевую роль в обеспечении транспортного сообщения между Центральной Россией и южными регионами, включая Черноморское и Азовское побережье.

На обновленном участке трассы с 804-го по 933-й км, соответствующему первой технической категории, значительно увеличили пропускную способность дороги в донском регионе. Это сделает поездки к Черному морю быстрее и комфортнее, что особенно важно в летний туристический сезон.

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Фото: Государственная компания «Автодор»

На 130-километровом отрезке трассы действует служба аварийных комиссаров, готовая в любое время суток оказывать помощь всем нуждающимся.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону запустят сезонный пригородный поезд до Ейска.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автодорога#Транспортное сообщение
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