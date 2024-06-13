Стало известно, когда начнутся резкие похолодания в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В четверг, 13 июня, температура составит +31 градус, будет дождливая погода. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
В пятницу должно быть облачно, а воздух прогреется до +31 градуса. В субботу станет еще жарче, термометры покажут +33 градуса.
Но после этого температура пойдет на спад, в воскресенье, 16 июня, она составит +28 градусов. Могут снова пройти дожди.
Осадки не прекратятся в понедельник и вторник, а температура не изменится. По ночам она будет опускаться до +18 градусов.
Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.