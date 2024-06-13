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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В Ростове-на-Дону резко похолодает с 16 июня

Стало известно, когда начнутся резкие похолодания в Ростове-на-Дону

13 июня 2024, 05:54
Фото: pxhere.com

В Ростове-на-Дону резко похолодает с 16 июня

В Ростове-на-Дону в конце этой недели ожидаются похолодания и пройдут дожди, сообщили синоптики.

В четверг, 13 июня, температура составит +31 градус, будет дождливая погода. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.

В пятницу должно быть облачно, а воздух прогреется до +31 градуса. В субботу станет еще жарче, термометры покажут +33 градуса.

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Но после этого температура пойдет на спад, в воскресенье, 16 июня, она составит +28 градусов. Могут снова пройти дожди.

Осадки не прекратятся в понедельник и вторник, а температура не изменится. По ночам она будет опускаться до +18 градусов.

Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Похолодания
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