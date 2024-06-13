Стало известно, сколько стоит валюта в Ростове-на-Дону после введенных США санкций

Корреспондент RostovGazeta прошел по отделениям банков и посмотрел, по какому курсу продают и покупают валюту в Ростове. Напомним, что Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций против РФ, в списке оказалась, в частности, Московская биржа.