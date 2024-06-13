Стало известно, сколько стоит валюта в Ростове-на-Дону после введенных США санкций

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Корреспондент RostovGazeta прошел по отделениям банков и посмотрел, по какому курсу продают и покупают валюту в Ростове. Напомним, что Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций против РФ, в списке оказалась, в частности, Московская биржа.
В результате Мосбиржа приостановила торги долларами, евро и гонконгскими долларами. Корреспондент рассказал, что сейчас купить один доллар можно за 95 рублей, а продать — за 86 рублей.
Что касается евро, то курс составляет 104 и 95 рублей, соответственно. Добавим, что никакого ажиотажного спроса в отделениях банков нет и ситуация довольно спокойная.
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