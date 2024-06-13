Ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Летом в Ростове наблюдаются целые поля, заросшие сухими колосками. По словам биолога, это обычный сорняк. Пока он зеленый и гладкий — никакую угрозу не несет. Однако он быстро высыхает. Тогда колоски легко рассыпаются, превращаясь в шипы зонтичной формы — с острым основанием. Этим основанием остюг легко может проткнуть кожу и войти под нее. Достать его самостоятельно бывает нелегко из-за зонтичной формы.
«Никакую борьбу у нас с колосками не проводят. А между тем, это очень опасный сорняк, особенно, для собак с длинной шерстью», — отмечает Анастасия Кочеткова.
Биолог объясняет, что остюг может попасть в межпальцевое пространство и своими острыми краями вызвать воспаление. Также остюг может попасть собаке в ухо и привести к повреждению барабанной перепонки.
«Эти колоски могут проходить под кожей и глубже. Если не предпринимать меры, то собака постоянно будет мучиться с непроходящим свищом. Как правило, в этом случае необходимо обратиться в ветеринарную клинику. Там рану вскрывают и промывают, а колосок вытаскивают», — уточняет собеседница.
Биолог рекомендует владельцам с собаками обходить поля с такими колосками. Но нередко ветер разбрасывает остюги на асфальт.
«Если есть возможность, я бы советовала собакам надевать на прогулку специальную обувь», — резюмирует эксперт.
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