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Published Сегодня, 15:24

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Ученый биолог предупредила владельцев собак о серьезной опасности летом в Ростове

Ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове

13 июня 2024, 15:24
Фото: rostovgazeta.ru
Ученый биолог предупредила владельцев собак о серьезной опасности летом в Ростове
Остюг или колосок — это одна из серьезных опасностей, которая грозит домашним питомцам в теплое время года в Ростове. Чем опасны для собак сухие колоски, сообщила RostovGazeta кандидат биологических наук, доцент ДГТУ Анастасия Кочеткова.

Летом в Ростове наблюдаются целые поля, заросшие сухими колосками. По словам биолога, это обычный сорняк. Пока он зеленый и гладкий — никакую угрозу не несет. Однако он быстро высыхает. Тогда колоски легко рассыпаются, превращаясь в шипы зонтичной формы — с острым основанием. Этим основанием остюг легко может проткнуть кожу и войти под нее. Достать его самостоятельно бывает нелегко из-за зонтичной формы.

«Никакую борьбу у нас с колосками не проводят. А между тем, это очень опасный сорняк, особенно, для собак с длинной шерстью», — отмечает Анастасия Кочеткова.
Никакую борьбу с сухими колосками в Ростове не проводят.
Видео: rostovgazeta.ru

Биолог объясняет, что остюг может попасть в межпальцевое пространство и своими острыми краями вызвать воспаление. Также остюг может попасть собаке в ухо и привести к повреждению барабанной перепонки.

Сухой колосок - это очень опасный сорняк. А между тем, во дворах Ростова много полей с сухим сорняком. Сухой колосок - это очень опасный сорняк. А между тем, во дворах Ростова много полей с сухим сорняком.
Сухой колосок - это очень опасный сорняк. А между тем, во дворах Ростова много полей с сухим сорняком. Сухой колосок - это очень опасный сорняк. А между тем, во дворах Ростова много полей с сухим сорняком.
Сухой колосок - это очень опасный сорняк. А между тем, во дворах Ростова много полей с сухим сорняком.
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«Эти колоски могут проходить под кожей и глубже. Если не предпринимать меры, то собака постоянно будет мучиться с непроходящим свищом. Как правило, в этом случае необходимо обратиться в ветеринарную клинику. Там рану вскрывают и промывают, а колосок вытаскивают», — уточняет собеседница.

Биолог рекомендует владельцам с собаками обходить поля с такими колосками. Но нередко ветер разбрасывает остюги на асфальт.

«Если есть возможность, я бы советовала собакам надевать на прогулку специальную обувь», — резюмирует эксперт.

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