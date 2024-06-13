Ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове

Летом в Ростове наблюдаются целые поля, заросшие сухими колосками. По словам биолога, это обычный сорняк. Пока он зеленый и гладкий — никакую угрозу не несет. Однако он быстро высыхает. Тогда колоски легко рассыпаются, превращаясь в шипы зонтичной формы — с острым основанием. Этим основанием остюг легко может проткнуть кожу и войти под нее. Достать его самостоятельно бывает нелегко из-за зонтичной формы.