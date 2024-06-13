УФ-излучение повысится в Ростове до опасных отметок

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
В пятницу, 14 июня, ожидается безоблачная погода. Воздух прогреется до +32, а солнце будет активно с самого утра. Уже в 9.00 мск УФ-индекс будет равен 6 баллам. К 12.00 он вырастет до 9 баллов, что может негативно отразиться на коже. Если находится под прямыми солнечными лучами, то можно легко сгореть и даже получить ожог. Рекомендуется выходить на улицу только ближе к 18.00.
В субботу и воскресенье не придется предпринимать усиленных мер защиты. 15 июня обещает быть малооблачныйм, но дождливым, поэтому ультрафиолетовый индекс не поднимется выше 3 баллов. А вот 16 июня, несмотря на такие же погодные условия, излучение достигнет 6 баллов. При таких показателях рекомендуется использовать солнцезащитные средства и находить в тени.
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