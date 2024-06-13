УФ-излучение повысится в Ростове до опасных отметок

В пятницу, 14 июня, ожидается безоблачная погода. Воздух прогреется до +32, а солнце будет активно с самого утра. Уже в 9.00 мск УФ-индекс будет равен 6 баллам. К 12.00 он вырастет до 9 баллов, что может негативно отразиться на коже. Если находится под прямыми солнечными лучами, то можно легко сгореть и даже получить ожог. Рекомендуется выходить на улицу только ближе к 18.00.