В РФ создали первый беспилотный трактор

Машина не имеет кабины для механизатора. Она управляется при помощи различных датчиков, а не человека. Они помогают определять участки, требующие дополнительных усилий, например внесения удобрений. При этом контролировать работу трактора-робота можно через мобильное приложение, пишет newkhakasiya.online.