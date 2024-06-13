В РФ создали первый беспилотный трактор

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Машина не имеет кабины для механизатора. Она управляется при помощи различных датчиков, а не человека. Они помогают определять участки, требующие дополнительных усилий, например внесения удобрений. При этом контролировать работу трактора-робота можно через мобильное приложение, пишет newkhakasiya.online.
В серию новый трактор хотят запустить уже в следующем году. Руководство Cognitive Pilot, компании-разработчика, считает, что беспилотные тракторы решат проблему нехватки механизаторов.