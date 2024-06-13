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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В РФ создали первый беспилотный трактор

В РФ создали первый беспилотный трактор

13 июня 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
Трактор-беспилотник продемонстрировали на выставке «Золотая Нива — 2024». Автоматизированный трактор способен выполнять широкий спектр сельскохозяйственных задач. Он собран в Томске из российских деталей.

Машина не имеет кабины для механизатора. Она управляется при помощи различных датчиков, а не человека. Они помогают определять участки, требующие дополнительных усилий, например внесения удобрений. При этом контролировать работу трактора-робота можно через мобильное приложение, пишет newkhakasiya.online.

В серию новый трактор хотят запустить уже в следующем году. Руководство Cognitive Pilot, компании-разработчика, считает, что беспилотные тракторы решат проблему нехватки механизаторов.

Фото: glavpahar.ru
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