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Published Сегодня, 15:47

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Updated Сегодня, 15:49

В Ростове покупатель выстелил в кассира из пневматического пистолета

В Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина

13 июня 2024, 15:47
Фото: pxhere.com
В Ростове покупатель выстелил в кассира из пневматического пистолета
12 июня в магазине Ростова-на-Дону молодой человек выстрелил в кассира из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В среду, 12 июня вооруженный грабитель пришел в пивной магазин. Между кассиром и парнем завязался словесный конфликт. 23-летний ростовчанин выстрелил в 42-летнего продавца из пневматического пистолета. Помимо этого он захватил с собой банку с мелочью. Злоумышленник попытался скрыться, но сотрудники полиции поймали его.

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На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. После того как придут результаты правоохранительные органы будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что нападение попало на камеру.

До этого житель Ростовской области застрелил из ружья мать и дочь.

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