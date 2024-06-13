В Ростове задержали покупателя, расстрелявшего продавца пивного магазина

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В среду, 12 июня вооруженный грабитель пришел в пивной магазин. Между кассиром и парнем завязался словесный конфликт. 23-летний ростовчанин выстрелил в 42-летнего продавца из пневматического пистолета. Помимо этого он захватил с собой банку с мелочью. Злоумышленник попытался скрыться, но сотрудники полиции поймали его.
На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. После того как придут результаты правоохранительные органы будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что нападение попало на камеру.
До этого житель Ростовской области застрелил из ружья мать и дочь.