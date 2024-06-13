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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Ростовчанка выпала из автобуса во время давки

В Ростове женщина выпала на дорогу во время давки в автобусе

13 июня 2024, 15:14
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанка выпала из автобуса во время давки
В Ростове-на-Дону из автобуса во время движения выпала женщина, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, забитый битком автобус двигался по улице 50-летия Ростсельмаша, из-за чего не получилось закрыть двери. Они находились с внешней стороны транспорта.

«Водитель стал их открывать и закрывать, в итоге с задней двери на скорости вылетела женщина и сильно ударилась лицом. Ее забрала скорая», — сказано в сообщении.

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В Ростове-на-Дону из автобуса во время движения выпала женщина, сообщили очевидцы в соцсетях.В Ростове-на-Дону из автобуса во время движения выпала женщина, сообщили очевидцы в соцсетях.
В Ростове-на-Дону из автобуса во время движения выпала женщина, сообщили очевидцы в соцсетях.
Фото: ТГ-канал «Это Ростов»

Ростовчане рассказали, что водитель специально набирал много пассажиров, хотя мест в салоне не было. Говорится, что происшествие случилось в автобусе №18.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в городе произошел аналогичный случай, в мае 10-летняя девочка выпала на дорогу из автобуса. Она получила травму и скончалась.

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