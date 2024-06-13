В Ростове женщина выпала на дорогу во время давки в автобусе

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
По их словам, забитый битком автобус двигался по улице 50-летия Ростсельмаша, из-за чего не получилось закрыть двери. Они находились с внешней стороны транспорта.
«Водитель стал их открывать и закрывать, в итоге с задней двери на скорости вылетела женщина и сильно ударилась лицом. Ее забрала скорая», — сказано в сообщении.
Ростовчане рассказали, что водитель специально набирал много пассажиров, хотя мест в салоне не было. Говорится, что происшествие случилось в автобусе №18.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в городе произошел аналогичный случай, в мае 10-летняя девочка выпала на дорогу из автобуса. Она получила травму и скончалась.