В Ростовской области осудили полицейского за увольнение убитого коллеги

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В декабре 2022 года временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД по Тацинскому району получил информацию об убийстве подчиненного. Чтобы избежать проблем и не лишиться премии экс-руководитель уволил погибшего задним числом. В результате чего семья участкового не получила страховых выплат.
В феврале этого года Белоколитвинский районный суд Ростовской области осудил бывшего полицейского по части 2 статьи 292 УК РФ — служебный подлог. Ему назначили наказание в виде принудительных работ на срок 1,6 года, с удержанием 5% от зарплаты в пользу государства.
Осужденный посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию. Суд приговор не изменил.
Напомним, что в декабре 2022 года тело участкового нашли на обочине дороге. 29-летнего полицейского убили выстрелом в упор. Подозреваемым по делу проходил знакомый погибшего, с которым у него был конфликт.