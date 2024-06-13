В Ростовской области осудили полицейского за увольнение убитого коллеги

В феврале этого года Белоколитвинский районный суд Ростовской области осудил бывшего полицейского по части 2 статьи 292 УК РФ — служебный подлог. Ему назначили наказание в виде принудительных работ на срок 1,6 года, с удержанием 5% от зарплаты в пользу государства.