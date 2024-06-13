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На Дону пересмотрели дело экс-начальника МВД осужденного за служебный подлог

В Ростовской области осудили полицейского за увольнение убитого коллеги

13 июня 2024, 16:24
Фото: Unsplash
На Дону пересмотрели дело экс-начальника МВД осужденного за служебный подлог
В Ростовской области в порядке апелляции рассмотрели уголовное дело на бывшего исполняющего обязанности начальника отдела МВД по Тацинскому району. Суд не изменил своего решения, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В декабре 2022 года временно исполняющий обязанности начальника отдела МВД по Тацинскому району получил информацию об убийстве подчиненного. Чтобы избежать проблем и не лишиться премии экс-руководитель уволил погибшего задним числом. В результате чего семья участкового не получила страховых выплат.

В феврале этого года Белоколитвинский районный суд Ростовской области осудил бывшего полицейского по части 2 статьи 292 УК РФ — служебный подлог. Ему назначили наказание в виде принудительных работ на срок 1,6 года, с удержанием 5% от зарплаты в пользу государства.

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Осужденный посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию. Суд приговор не изменил.

Напомним, что в декабре 2022 года тело участкового нашли на обочине дороге. 29-летнего полицейского убили выстрелом в упор. Подозреваемым по делу проходил знакомый погибшего, с которым у него был конфликт.

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